DJ Diesel aka Shaquille O'Neal ponovno je stigao u Hrvatsku. Nekoć legenda NBA lige posljednjih godina kao DJ gost je brojnih klubova i festivala. Tako se našao i u Malinskoj, gdje je oduševio tisuće gostiju, među njima i aktualne NBA zvijezde Luku Dončića i Gorana Dragića. A tamo je bio i novinar In magazina Bojan Kosijer.

Nekoć legendarni košarkaš oduvijek je iskazivao interes za glazbom. Još za igračkih dana objavio je nekoliko rap albuma. A 90-ih u jednoj od pjesama stih posvetio i Draženu Petroviću: "I want to shoot like Petro". "Želim pucati kao Petro."



"Sviđa mi se kako je svatko kome prezime završava na "vić" sjajan šuter. To govori puno o ovoj zemlji. Imate jedne od najboljih šutera u NBA-u. Kao što sam rekao, igrao sam s nekoliko njih, ali i protiv njih. Uvijek sam puno poštovao Slovence, Srbe, Crnogorce, Hrvate, sve", izjavio je za In Magazin.

O'Neal posljednjih godina uživa u elektronskoj glazbi. Gostovao je i na glasovitom festivalu Tomorrowland, a i ranije je nastupao u Hrvatskoj.



"Sjajna je stvar što ljudi ovdje znaju tko sam ja. O tome se i radi, o miru, o tome da svatko živi na svoj način. Da svijet bude bolje i mirnije mjesto. Koju god zemlju posjetim, želim upoznati kulturu i ljude", pojasnio je.

A među tisuća oduševljenih domaćih i stranih turista, u publici su se našle i dvije NBA zvijezde - Luka Dončić i Goran Dragič. A DJ Dizelu a.k.a. Shaqilu O'Nealu mogli bismo komotno dodati i a.k.a. O'Nealović.



"Prozvao sam se O'Nealović jer sam jednu utakmicu pogodio sva slobodna bacanja, što nikada ranije nisam. Zapravo, kada sam bio u Phoenixu, Goran Dragić me počeo zvati O'Nealović."

Cijeli prilog In Magazina o DJ-u Dieselu aka Shaquilleu O'Nealu pogledajte u ponedjeljak u IN magazinu.

