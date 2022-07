Sinoć je u Zagrebu predstavljena autobiografija Željka Bebeka. Knjiga je to u kojoj je Bebek otkrio dosad nepoznate detalje iz svojeg života. Na promociji knjige okupile su se brojne poznate osobe, među njima i Ćiro Blažević koji nam je otkrio kakvo je njegovo trenutačno zdravstveno stanje. Što je sve Bebek podijelio u knjizi naziva "U inat svima" i zašto je mnogima smetao njegov uspjeh otkrio je Juliji Bačić Barać za In magazin.

''Ja spadam u one koji nisu lako ni do čega došli, mislim da sam se dvavputa više morao potruditi za istu stvar od nekog tko stoji do mene. Nikad nisam bio zavidan likovima koji lakše uspijevaju'', počeo je svoju priču Bebek.

"U inat svima " on je uspio i baš takav naslov nosi autobiografija Željka Bebeka. Na dvjestotinjak stranica ispričao je svoju životnu priču i put do uspjeha koji je bio poprilično trnovit.

''Ja sam imao tu nesreću da vječito nekom smetam i bez obzira na to s velim osmjehom ja sam ljudima govorio da sam ja izuzetno sretan čovjek jer ide mi za rukom puno toga što sam kroz maštu vidio da će mi se desiti i desilo mi se'', priča Bebek.

Tijekom karijere duge više od pola stoljeća bilo je puno pokušaja da ga se zaustavi, ali Bebek je bio uporan.

''Kad onako ljutito razmislim o tome koliko me ljudi kočilo u nekim, stvarima koliko su me puta znali zaustaviti da ih ni ne vidim, ali ipak na kraju svi su oni ostali iza mene uglavnom nepoznati'', priča Bebek.

Potpuno iskreno u knjizi je progovorio i o teškim danima tijekom djetinjstva i odrastanja.

''Kako se puno ljudi uvijek trudi da kaže kako im je sve bilo sjajno, prekrasno, kako im je škola bila dobra, profesori prekrasni, ja sam morao reći onako kako je zapravo ništa nije bilo tako lijepo kao što bi čovjek poželio. Ne žalim se ja, dapače da sam živio bolje ova knjiga ne bi bila nimalo zanimljiva'', kaže.

Neki detalji iz njegove biografije iznenadili su čak i njegova sina, a brojne domaće zvijezde o Bebeku imaju samo riječi hvale.

''Čovjek je samo uporan u onome što je odredio davno već, neki se ne mogu ni sjetiti tih godina kad je to sve startalo'', zaključio je Pero Galić.

''I definitivno su bile legende na ovim prostorima bivše Jugoslavije i to mu nitko ne može oduzeti, kasnije je krenuo u solo karijeru i u njoj opravdao to sve zvjezdano mjesto'', zaključila je Borna Kotromanić.

''Prije svega ja mislim da je Željko Bebek jedna izuzetno topla pristupačna, skromna, osoba koja uopće nema osjećaj svoje veličine'', zaključila je Mia Dimšić.

Legendarnog pjevača na predstavljaju autobiografije došao je podržati i Ćiro Blažević koji je otvoreno progovorio o borbi s karcinomom.

''Borim se, to je prava riječ mog momentalnog stanja, borim se s neusporedivo jačim protivnikom i to je za mene veliki izazov i nije mi lako'', priča.

A nije lako suočiti se ni s novim nalazima zloćudne bolesti.

''Ubili tri metastaze a pet se novih rodilo, znači on je odlučio da me uzme. Kad imate tolike godine onda nemate nikakve mogućnosti onog najefektnijeg djelovanja, a to je operacija, tako da borim se'', kaže.

Ćirin dolazak posebno je razveselio Bebeka koji priznaje dio svoje intime ni u knjizi nije otkrio, ali o bivšim ljubavima iskreno govori.

''Da je bilo dobro opstalo bi, kada nije opstalo znači da nije baš bilo dobro. Mogu se jedino pohvaliti da sam ipak uspio pronaći srodnu dušu'', rekao je.

U detalje je zato ispričao kako je izgledao njegov odlazak iz Bijelog dugmeta.

A kad se danas sa 76 godina pojavi na pozornici potpuno je jasno da Bebeku godine ništa ne mogu i da će u njegovu biografiju stati još puno toga.

''Izdavač je zaboravio na kraju stavit nastavit će se. Ipak ja još nisam završio, možda sam sad tek u naponu snage...''

