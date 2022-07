Luka Modrić krsni je kum drugom sinu tenisača Marina Čilića i njegove supruge Kristine. Nina Badrić kuma je Mariji Husar, a Sanja Doležal na vjenčanju svojeg kolege i prijatelja.

Prijateljstvo su okrunile kumstvom, a dolazak na svijet Hanine kćerkice s nestrpljenjem je isčekivala.

''Imam osjećaj kao da sam ja dio toga, ne znam kako bih to opisala, ipak mi je najbolja prijateljica i dolazi nam sad jedan mali paketić u naše društvo, svi se jako veselimo, pogotovo oni'', priča Domenica.

Domenica je bila kuma, a Dino Rađa jedan od trojice kumova na vjenčanju Hane i Graše. Našeg proslavljenog košarkaša i popularnog pjevača veže dvostruko kumstvo jer i Grašo je Rađi kumovao na vjenčanju. Zajedno su devedesetih otpjevali i hit ''Nisam više ja sa njom'', a Grašo se prisjetio i trača koji ih je tada pratio.

''Najsmišnije je bilo to u trenutcima kad je bio taj jedan trač da smo on i ja u nekoj vezi, najviše što smo se svađali je bilo, da je to

istina, ko bi bio mama a ko tata i to su bile najveće svađe. Ljudi su oko nas plakali od smijeha'', prisjetio se Grašo.

Luka Modrić popularan je izbor za krsnog kuma djeci sportaša. Nedavno je kumovao je na krštenju drugog sina Marin Čilića-Vite, a prošlog ljeta u istoj ulozi bio je na krštenju sina Matea Kovačića. Biti tata za Čilića je najvažnija životna uloga.

''Inače volim jako djecu ali pogotovo sad kad smo dobili sina, jednostavno kad dođem doma kad ga vidim… bilo je par puta da je plakao kad me vidio jer se valjda preplašio, ali kad je sretan, kad se

nasmije to je jednostavno prekrasno'', rekao je Čilić.

Mateo i Izabel baš poput Čilića u Luki su vidjeli pravu osobu za kuma svog sina jedinca.Maleni Ivan potpuno je promjenio živote svojih roditelja.

''Nema riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se bit što bolja majka kao i sve majke i nadam se

da će to jednog dana Ivan i vidjeti'', zaključila je Izabel.

Vjenčana kuma Mariji Husar Mlinac bila je Nina Badrić s kojom je i danas nerazdvojna.

''Ona zna koliko ja nju volim, a želim joj da nam i dalje bude ovako sretna, vesela, želim još puno dobrih pjesama od Nine, želim našeg zajedničkog druženja najviše'', rekla je Marija.

Ana Gruica Uglešić zajedno s Lanom Pavić kumovala je na krštenju sina Iris Rajčić i Marka Livaje. Maleni Lorenzo kako nam je otkrila mama Iris beba je za poželjeti.

Glumac Vedran Mlikota kumovao je Goranu Navojecu na vjenčanju s Larisom Lipovac, a Sanja Doležal bila je kuma na vjenčanju Vladimira Kočiša Zeca i njegove supruge Dine. Zeca i Sanju veže nekoliko desetljeća dugo prijateljstvo.

''Sad smo mi ozbiljni ljudi u godinama, svi u bendu imaju unuke osim mene, divno je što imamo sad jutarnje tulume, mi se nađemo oko 10/11h i onda smo do 17, 18, 19h popodne već tako mrtvi i tako smo se razveselili da smo opet u 21h u krevetu kak to treba i biti, ne'', šale se!

Kumstvo je veza za cijeli život, velika čast, ali i odgovornost.

