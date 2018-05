Ankica Dobrić imala je jako težak životni period. Danas je na karcinom podsjeća kratka kosa...

Na najteže razdoblje u životu, borbu s karcinomom dojke, Ankicu Dobrić danas podsjeća samo kratka kosa. Iza poznate glumice je velika pobjeda, ali i nada da se bolest više neće vratiti. Hrabra Ankica pred našom je kamerom otvoreno progovorila o svim strahovima s kojima se nosila.

Glumica Ankica Dobrić, prije dvije godine, u tišini je započela svoju najtežu životnu bitku, onu s karcinomom dojke. "Tada sam doživjela stvarno šok, ali je nalaz biopsije bio okej.Tada sam intuitivno otišla na još jedan pregled...", priča Dobrić. " Imala sam jako dugo kosu i rekla sam 'skini sve'", dodaje o traumatičnom periodu koji je proživjela.

Još uvijek se jasno sjeća osjećaja bespomoćnosti i šoka koje je tada proživljavala. Zastrašujuće joj je bilo i to što je svoju dijagnozu saznala slučajno. Odlazak na pregled potaknuo je susret s prijateljem liječnikom. Najteži dio bio je odlazak na čak 16 kemoterapija koje su je fizički iscrpljivale. "Jako sam se bojala tih kemoterapija. Meni je tumor bio nešto "okej došlo je i otići će i gotovo". Ali sam se strašno bojala tih kemoterapija. Strašno. I strašno sam puno energije morala uložiti da sama sebi kažem okej, moraš to odraditi". dodala je glumica.

Tada je čak tražila i pomoć psihologa, no termin je dobila prekasno, jer je odmah krenula na terapije. Spas je pronašla u poslu. Nastavila je glumiti u 'Gastarbajterskom Božiću'. Utjelovila je Mariju koja na kraju kazališnog djela - umire. Javnost je za njezinu borbu doznala tek u lipnju prošle godine, kada su kolege iz Gavelle sav prihod od predstave 'Nevidljivi' donirali za njezino liječenje. To je, prisjeća se, bio trenutak kada se ponovno duhom slomila: "To je bilo s njihove strane samo jedna gesta prijateljska da mi daju podršku, a ja sam samo plakala zbog toga, jer spoznaja da ja sad dobivam pomoć, ja koja sam navikla drugima davat. To mi je bilo najgore".

Uz kemoterapije, Ankica je potražila pomoć i u alternativnoj medicini. Svojom energijom liječio ju je i poznati iscjelitelj Zoran Bračika. Sada napokon može reći da je najgore iza nje. Iako, priznaje, strah još uvijek osjeća: "Postoje ono naslovi po novinama 'Pobjedila je' ili ne znam što. Je pobjedila jesam, ali to je takva vrsta bolesti i zapravo nitko ne može reći da li je to izlječeno ili nije. Prema tome, treba dalje živjeti s time, sa nadom da se neće nikada vratiti i biti pozitivan".

Podsjetnik će još neko vrijeme biti i kratka kosa. Ono što bi htjela da čuju žene koje prolaze kroz isto je to da je vanjština najmanje važna. S osmijehom na licu vratila se i na društvena događanja, ali i u nove kazališne komade. Aktualna je njezina najnovija predstava "Proces", u kojoj sa zadovoljstvom izmjenuje čak tri perike: "Imam neku dobru unutarnju energiju pa me ona tjera. Ne želim biti bespomoćna, ne želim biti slaba, nego se trudim biti najbolja što mogu biti".

A sada je ponovno spremna na sve. Najspremnija na ljubav. Iako se nikada nije udavala, dovoljnu je puta rekla 'da' u teatru i na filmu, pa u stvarnom životu, kaže, ne želi srljati: "Ma ja sam uvijek otvorena za ljubav, uvijek. Sad ako se dogodi, dogodi se. Ona uvijek iznenadi, jel tako?", zaključuje Ankica. I dok je god njezine zarazne vedrine i optimizma, sigurni smo da je sve loše zauvijek ostalo iza nje. Kako sama kaže, sve što život pred nju stavi, samo je dokaz da može biti još jača i pozitivnija!

