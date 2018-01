Alka Vuica već dvije godine ima dogovoren facelifting, no nikako da se na to odluči. Ipak, važnija je operacija kralježnice, kojoj se još nije podvrgla.

Alka Vuica na domaćoj je estradnoj sceni već gotovo 40 godina. Iako kaže da je danas mudrija i smirenija, rado bi se vratila u svoje tridesete. S glazbenicom smo razgovarali u kozmetičkom salonu, gdje nam je povjerila kako se točno sjeća trenutka u kojem je spoznala da stari. Priznala nam je i da se boji estetskih operacija.

"Pazim da ne pretjeram, imam već dosta dugo i dogovor za mali facelifting, ali me to još strah. Međutim, nekako bih se voljela malo pomladiti", otkriva Vuica. "Odlučujem se svake godine. Ne bih htjela izgledati suludo plastično", dodatno je objasnila Vuica svoj strah od noža. Stoga zasad pazi što jede. Zbog kralježnice ne može vježbati. I na tom polju je, kaže, već odavno trebala završiti na operaciji.

"Imam protruziju diska već dosta dugo. Već sam davno trebala završiti na operaciji, ali mi je doktor rekao da uvijek stignem na operaciju kičme, da to trebam ipak održavati. Tako da zapravo ne smijem trčati, ne smijem pritiskati to. Mogu voziti bickl i raditi određene vježbe... Nisam baš redovita", zaključila je Vuica.

Što nam je još otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina. Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.