Albina Grčić i Mario Ožbolt otplesali su svoj posljednji ples. No umjesto koraka i otplesanih plesova bit će upamćeni po priznanju iz njihove posljednje emisije. Zašto im je bilo teško raditi zajedno, tko ih je mirio u ovoj plesnoj avanturi i hoće li Mario doći na njezin skori koncert, doznajte u prilogu In magazina.

Bio je to odličan paso doble i bio je to njihov najbolji ples dosad, ali i posljednji u ovoj sezoni showa. Albina i Mario napustili su Ples sa zvijezdama:

''Ne bih rekla ni da sam razočarana ni da mi je laknulo, nešto između svega toga, nego kao drago mi je da sam uopće imala priliku doći do ovdje gdje jesam s Marijom, pokazali smo dosta toga i oboje možemo biti zadovoljni'', govori Albina.

''Ovaj zadnji ples - paso doble je po meni bio naša najbolja izvedba. Eh sad koliko smo trebali ispasti s njim ne znam, možda su ocjene trebale biti malo više, po meni nije fer'', govori Mario Ožbolt.

Jer baš kao da se kemija među njima napokon dogodila. Ovaj zvjezdano-mentorski par, u posljednjoj emisiji, otkrio je i kako im ništa nije išlo glatko – od koraka do komunikacije:

''Od samog starta je krenulo i žiri je krenuo komentirati - nema kemije, to je bila druga emisija ja mislim, opet mislim da se jako požurivalo s tim, jer prvi put se upoznaš, kreneš u projekt'', govori Mario Ožbolt.

''Ti s ljudima provodiš 4 sata dnevno, svaki dan, to je jako intenzivan tempo, i onda kad vidiš da se nakon nekog vremena ne počinje događati, naravno da te to obeshrabri i nisi u poziciji da maksimalno uživaš'', objašnjava Albina.

Potporu i pomoć pružali su svi. Albini Helena Janjušević, a Mariju...

''Moja Helena, Bradvica koja je plesala sa Matijom. Ona je meni bila podrška, i jako puno smo komunicirali o tome, davala mi je savjete'', govori Mario Ožbolt.

''Nije baš bilo lako nositi se sa svim tim, ni Mariju ni meni, tako da, a ni ljudima oko nas, koji su nam pomagali na sve moguće načine, i nismo bili sami u tome'', priča Albina.

A prva kava bez tenzija će, čini se, pasti tek sad – kad nema pritiska. Važno je i to da je čarolija plesa Albinu začarala:

''Kad gledam unazad mislim da je moje tijelo puno toga zapamtilo, ne kažem da sam profesionalni plesač, i da ne znam šta sad mogu izvodit, ali je meni drago da je uopće taj ples i pokret ušao kroz taj show u mene'', govori Albina.

''Meni je žao što nismo plesali više standardih plesova, jer mislim da se Albina jako dobro pokazala jer plesali smo quickstep, s Mrkićem je plesala valcer, to mi je žao što nije možda sa mnom otplesala, tango, to bi volio da smo izveli mislim da bi to bilo jako dobro'', govori Mario Ožbolt.

Albina se sada ''baca'' na nove pjesme, a uskoro - 21. svibnja priprema svoj prvi samostalni koncert:

''Mini koncert ja bih rekla, baš u Zagrebu, tako da veselim se tome, počet ću se pripremati i voljela bih da me publika upozna u najboljem svijetlu.

Mario pak ima nešto laganije planove:

''Prvo ću uzeti jedno mjesec dana pauze, možda otići na more, a onda nastaviti s plesom, probao bi kazalište, širit vidike, da se maknemo od altina i standarda, ovaj show je dobar jer nagna nas plesače da razmišljamo šire'', govori Mario.

A hoće li podržati Albinu na njezinu koncertu ili možda i zaplesati?

Mogli bismo se iznenaditi, kažu!

