Vojko V, Krešo Bengalka i Tonči H su u kući. Od danas će Vojka svi zvati Hulji, a Bengalka je Torino – tutta forza.

"Onaj iz Dječaka", Vojko V, nije plakao kad umrla je Bepina i s njim nema zafrkancije – prvi singl "Zovi čovika" je u 7/8-inskoj mjeri jer tatu ništa ne može izbaciti iz takta. No, drugi singl "Pasta Italiana" s nadolazećeg albuma "Vojko" koji je već skuhan nova je razina i u igri su dobro poznati likovi: Krešo Bengalka s jedne i Tonči Huljić s druge strane. Da, dobro ste pročitali: Vojko V, Krešo Bengalka i Tonči H su u kući. Od danas će Vojka svi zvati Hulji, a Bengalka je Torino – tutta forza. S pastom italianom Vojko Pere zube, kad su zubi čisti sve ga žene ljube – ljubit ćemo i "Pastu Italianu" još dugo, dokad god Vojko ima za nazvat čovika!

"Prvo smo Krešo i ja složili pjesmu u nekih 45 minuta, za refren smo ukrali dio pjesme "Gamele" od Huljićevog benda Madre Badessa. Kad sam slao album Croatia Recordsu rekli su mi da moram Huljića pitati za dopuštenje korištenja samplea. Kad sam njemu poslao stvar, svidjela mu se, ali me upozorio da je prekratka za standardni radio format od 3:30 i da bi je trebalo produžiti pa sam mu ponudio da i on repa. Snimili smo njegov rap dio kod mene, a njegov Jeep u kojem je došao imao je više kvadrata od mog studija", ispričao je Vojko V kako je došlo do ove suludo dobre suradnje.

Krešo kad anegdote priča svi u ulici umuknu, kada je puna paste italiane, a roba je Ciccolina. Klavitara postaje dio hip-hop priče, Tonči je klošarima platio spot i monotonu stvar začinio s malo huljofona – sve je i više nego dobro, imamo riječ 2018. godine. Vojko, Krešo, VRH i Tonči – četverac bez kormilara, smjer se ne zna, ali je Rai 2 program.

Tončiju su Vojko i Krešo donijeli pastu, on je samo bacio mot, a Rino Barbir je zasukao rukave i skuhao spot godine – splitska kužina bogatija je za novo hit jelo. Stanimo u red i jedimo iz Vojkove ruke!