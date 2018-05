Novi uspjeh svestrane hrvatske glazbenica s londonskom adresom koja je, između ostalog, bila i asistentica redatelju Paolu Gentiliniju na snimanju spot za novu pjesmu Tonyja Cetinskog „General bez činova“.

Nakon dugogodišnjeg života u inozemstvu te studiranja na najprestižnijim svjetskim glazbenim institucijama kao što su United World College (Duino, Italija), Berklee (Boston, SAD) i Institute of Contemporary Music Performance (London, UK), TIANI, 27-godišnjakinja rođena u Puli, a odrasla u Rovinju, nedavno je odlučila javnost upoznati s autorskim pjesmama.

TIANI je još uvijek relativno novo lice na glazbenoj sceni, no nakon prvog debi singla All Of Me, kojeg je predstavila prije 6 mjeseci Hrvatskoj i svijetu, nizale su se iznimne reakcije glazbenih kritičara, kako domaćih tako i stranih .

Prije par tjedana dana Tiani je svijetu predstavila svoj drugi singl, pjesmu Wonder, putem Spotify i Soundcloud kanala koja je odmah samo na Soundcloudu preslušana 20.000 puta ,

dok je spot na Youtube kanalu ubrzo prešao impresivnu brojku od 100.000 pregleda!

Nakon što su pjesmu Wonder predstavili i recenzirali popularni strani portali za otkrivanje nove dobre glazbe u svijetu, IndieNationBlog.com i AnRFactory.com, na Soundcloud linku nanizali su se komentari stranih slušatelja, poput: „Gdje mogu nabaviti album?“ ili „Moja cura ovo ne može prestati slušati!“

Iako TIANI pjeva na engleskom jeziku, u pjesmu Wonder unijela je i dašak materinskog jezika, pa se tako odbrojavanje na hrvatskom jeziku „četiri, tri, dva...“ moglo čuti u zvučnicima slušatelja diljem svijeta.

TIANI je, uz pjesmu, predstavila i video spot kojim zaokružuju priču koju priča pjesmom Wonder. Ta priča nosi senzualnost, fantaziju i vječno pitanje: „Pitam se, što ako...“ (I wonder...) uz kombinaciju popa, soula i elektronike.

Spot je sniman u Hrvatskoj, u Rovinju, a bitno za naglasiti je da je za njega sve izgrađeno iz temelja, počevši od cijelog seta, skulptura, nakita, haljina... Priprema i snimanje spota Wonder trajali su 2 mjeseca a za scenarij, ideju, skulpture, odjeću i nakit zaslužni su sama TIANI te poznati redatelj i majstor vizualnih/specijalnih efekata za film, Paolo Gentilini.

Da je TIANI svestrana i da je ne zanima samo stvaranje glazbe već općenito umjetnička ekspresija u svim oblicima govori informacija da je kao asistent redatelju, Paolu Gentiliniju, TIANI bila u timu koji je snimio spot za novu pjesmu Tonyja Cetinskog „General bez činova“.