Trinaesto izdanje INmusic festivala predvode Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent i Portugal. The Man, a nakon rekordnog interesa publike ulaznica za festival ostalo je još samo 10%!

Nakon rekordnog posjeta i rasprodanog prošlogodišnjeg INmusica, interes publike za INmusic festival #13 i više je nego sjajan te se očekuje da će trinaesto izdanje INmusica uskoro biti rasprodano! U prodaji je ostalo samo još samo 10% trodnevnih festivalskih ulaznica te znatno manji broj dnevnih ulaznica za sva tri dana festivala.

INmusic festival je tijekom godina svojom kvalitetom i konstantnim rastom iz godine u godinu postigao zavidnu međunarodnu reputaciju, a na festivalu su dosad svirala najveća imena svjetske rock scene kao što su Kings Of Leon, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Kasabian, Florence + The Machine, PJ Harvey, Placebo, Pixies, The Black Keys, Foals, Iggy and The Stooges, Franz Ferdinand, New Order i brojni drugi.

Jedan od najprestižnijih svjetskih glazbenih časopisa, institucija glazbenog novinarstva, britanski NME (New Musical Express), naš najveći glazbeni open air festival ponovno je svrstao među 12 najboljih festivala na svijetu! INmusic festival tako se našao uz bok s najvećim i najznačajnijim glazbenim festivalima kao što su planetarno poznati Coachella, Reading And Leeds, Isle Of Wight, TRNSMT i NOS Alive. INmusic svake godine okuplja najbolja imena suvremene svjetske glazbene scene, a samim time pozicionira i Zagreb među ljetna top odredišta ne samo u Europi, već i u svijetu. Na Jarunu će tako ove godine ponovno uživati posjetitelji iz više od 60 zemalja, a naš najveći open-air festival svoja će vrata otvoriti za nešto više od mjesec dana.

Zbog iznimno velikog interesa za festival pa tako i za mogućnost jednodnevnih ulaznica, INmusic festival je i ove godine u prodaju pustio ograničen broj jednodnevnih ulaznica, koje se mogu kupiti isključivo preko službenog festivalskog webshopa.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 499 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 499 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije). Požurite po svoje ulaznice dok zalihe traju!