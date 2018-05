Kraj lipnja i ove je godine rezerviran za dobru glazbu. Od 25. do 27. lipnja na zagrebački Jarun i INmusic festival stižu neka od najvećih svjetskih glazbenih imena, i tako već 13. godinu zaredom.

Tek malo više od mjesec dana ostalo je do događanja koje već 13. godinu zaredom u Zagreb privlači tisuće ljudi željnih dobre glazbe. Zahvaljujući najvećem hrvatskom open-air festivalu imali smo i imat ćemo priliku gledati nastupe najvećih svjetskih zvijezda. Neke su se u Hrvatsku i na zagrebački Jarun vraćale više puta.



A sve je počelo 2006. godine. Od 4. do 6. lipnja održano je prvo izdanje INmusic festivala i to na zagrebačkoj Šalati. Pred Zagrepčane i njihove goste te su godine, između ostalog, izašli Morrissey i Franz Ferdinand.



Godinu dana kasnije festival se preselio na Otok hrvatske mladeži na Jarunu i na kraj kolovoza pa su posjetitelji 27. i 28. dan tog mjeseca uživali u nastupima Iggy & The Stooges, Sonic Youth, Asian Dub Foundation, New York Dolls, Roisin Murphy (Moloko).

Nick Cave and the Bad Seeds,The Prodigy, Stereo MCs, Serj Tankian, Hot Chip... samo su neka od imena s popisa izvođača 2008. Treće izdanje festivala održalo se od 3. do 4. lipnja, a britanski Times te je godine INmusic uvrstio među najbolje europske ljetne festivale.



2009. godina bila je godina povratka sastava Franz Ferdinand na festival. Uz njih su se na Jarunu izmjenjivala najveća svjetska glazbena imena. 24. i 25. lipnja koncerte su održali i Moby, Kraftwerk, N.E.R.D., Lily Allen. Na pozornicu su se popeli i Yeah Yeah Yeahs, Tricky, Editors, Dimmu Borgir, Anthrax i mnogi drugi.

Među najboljim glazbenim festivalima na svijetu

Plakati za peto izdanje festivala, ono 2010. godine bili su prekriveni velikim imenima pa su na Jarun stigli Alice in Chains, Billy Idol, Massive Attack, LCD Soundsystem, The Flaming Lips, Morcheeba, Pendulum, Flogging Molly. Peti INmusic trajao je tri dana, od 21. do 23. lipnja.Iduće, 2011. godine, 21. i22. lipnja na zagrebački Jarun stigli su Jamiroquai, Cypress Hill, Arcade Fire i. Te godine zapažen nastup imao je ii to samo mjesec dana nakon što je najavio povlačenje s glazbene scene. Zagrebačka publika tako je imala priliku uživati u jednom od koncerata s njegove oproštajne turneje.Nekoliko godina kasnije Mike Skinner vratio se u Zagreb, opet na INmusic, ali sa svojim dj-setom.

No, prije njegovog povratka trebalo je odraditi sedmi, osmi i deveti INmusic.



2012. godine kada je 29. i 30. lipnja održan sedmi INmusic CNN ga je svrstao među 50 najboljih glazbenih festivala na svijetu. Ovaj svjetski medij potvrdio je tako da postoji razlog zašto je Jarun svake godine omiljena destinacija zaljubljenika u glazbu iz raznih dijelova svijeta, a potvrđena je i ljubav između zagrebačke publike i benda Franz Ferdinad koji se još jednom vratio u Hrvatsku. Osim popularnih Škota, te 2012. godine nastupili su i New Order, Gorillaz Sound System, Mando Diao, Gogoll Bordello...

Koncerti Arctic Monkeysa i Iggy & The Stooges obilježili su osmo izdanje festivala 2013. godine, dok su glavni izvođači devetog INmusica bili The Black Keys, Pixies, MGMT i Foals.

Godina 2015. bila je rezervirana za jubilarno,deseto izdanje festivala. U tri dana zagrebački Jarun ugostio je cijeli niz glazbenika. Publiku ispred glavne pozornice tog su 22., 23. i 24. lipnja oduševili Placebo, FFS (Franz Ferdinand & Sparks), Rudimental i Paolo Nutini.Of Monsters and Men, La Roux, Future Islands, Frank Turner & The Sleeping Souls, Death Cab for Cutie, Black Rebel Motorcycle Club, Eagles of Death Metal, Kate Tempest i već spomenuti Mike Skinner samo su još neka od imena koja su nastupila naNakon što su zbog zdravstvenih razloga odgodili nastup 2015. godine, u Zagreb su na 11. izdanje festivala stigliOsim nastupa karizmatične i talentirane Florence Welch na pozornicu su se popeli i PJ Harvey, Jake Bugg, The Kooks, Wilco, Django Django...

Posljednji, prošlogodišnji INmusic festival u Zagreb je doveo Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaela Kiwanuku... Još jednom ljubav s hrvatskom publikom potvrdio je bend Flogging Molly.Od samih početaka na pozornice INmusica svake godine penju se i domaći i regionalni bendovi. Tako je prošle godine uz međunarodne zvijezde, na glavnoj pozornici gostovao i veliki Darko Rundek s projektom Apocalypso Now.Na temelju prvih 12 izdanja INmusic festivala, za očekivati je da će i ove godine zagrebačka publika uživati u cijelom nizu dobrih koncerata. Na Jarun od 25. do 27. lipnja stižu Queens of the Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, David Byrne, Alice in Chains i mnogi drugi.