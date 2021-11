Zsa Zsa je ovog ljeta izbacila pjesmu „Volim što te ne volim“, svojevrsnu nasljednicu „Ove ljubavi“, a pjesma je sada dobila i video-spot.

Pjevačica Zsa Zsa 2020. godinu pamti kao najuspješniju u dosadašnjoj glazbenoj karijeri budući da je megahit „Ova ljubav“ osvojio srca publike i glazbenih urednika diljem Hrvatske. Fuzija popa i trapa u suradnji s Hiljsonom Mandelom izdominirala je domaćim radijskim eterom. Da vrijedi ona stara „tko ne riskira, ne profitira“ Zsa Zsa & Hilje ponosno potvrđuju jer su za svoju suradnju, u početku okarakteriziranu kao riskantnu, dobili najznačajniju hrvatsku glazbenu nagradu Cesaricu, i to za Hit godine i Pop Hit godine.

Zsa Zsa je ovog ljeta izbacila pjesmu „Volim što te ne volim“, svojevrsnu nasljednicu „Ove ljubavi“. Tvornica hitova Rubikon Sound Factory potpisuje i ovaj radijski hit koji je od izlaska u top 10 najslušanijih pjesama u Hrvatskoj.

Sada je singl dobio i svoje video izdanje, a ljubavna drama između Zsa Zse i popularnog glumca Marka Braića je u središtu pozornosti. Zsa Zsa kaže da joj je ovo najdraži spot i da je odmah znala da će Marko savršeno utjeloviti egoističnog frajera. Ekipa priznaje da su se na snimanju spota odlično zabavili, a kemija između Zsa Zse i Marka itekako je vidljiva.



„Shvatila sam da se u glazbi vidi moja blizanačka podvojenost, prošla pjesma je bila ljubavna, ova je sad sva 'I don't care about you', ali već vidim da ću uskoro opet biti zaljubljena do neba! Dok smo razgovarali u kojem smjeru će ići radnja spota, odmah sam znala da je Marko savršen za ulogu! Nasmijavao me cijelo vrijeme na snimanju i čak mi je bilo teško glumiti nesretnu i razočaranu Zsa Zsu koja je odlučila da joj je bolje samoj i da 'voli što ga ne voli'.“

Tekst i glazba iz pera Ante Pecotića, svjetska produkcija Bojana Šalamona - Shalle i njezin očaravajući vokal dobitna su kombinacija jer sve što Zsa Zsa izbaci, ne silazi s top lista, stoga je jasno zašto toliko pomno bira i snima pjesme te izbacuje jedan singl godišnje. Jedan, ali itekako vrijedan.