Petar Dundov jedan je od pionira techno glazbe u ovom dijelu Europe.

Kao DJ i live performer još od 90-ih nastupa u klubovima i velikim festivalima diljem svijeta, iza sebe ima veliki broj singlova, te pet samostalnih albuma, na kojima je prema brojnim kritičarima techno glazbu uzdignuo na viši stupanj pa je tako njegov harmonični techno uspoređivan s radovima skladatelja poput Phillipa Glassa ili Jean Michela Jarra.

Za njegovu ''inteligentnu elektroničku glazbu'' kažu da probija granice, pokreće stopala i izokreće umove. Nesumnjivo je jedan od originalnijih, inspirativnijih i hrabrijih producenata svjetske techno scene. U intervjuu nam je otkrio kako mu izgledaju dani u kućnoj karanteni te koje anegdote s nastupa su mu najviše ostale u pamćenju.

Svi internacionalni nastupi su otkazani do 9. mjeseca, a domaći su na stand-byu do 1.7. Sve u svemu, radi se o 30-ak nastupa.

Imate li neke hobije?

Hobi mi je kuhanje. Uživam u pripremi hrane, to je nešto slično DJ-anju, samo umjesto muzike miksam okuse. Kod kuće svi uživaju i to mi je najveća nagrada.

Pionir ste techno zvuka u Hrvatskoj. Kako su izgledali Vaši počeci? Koliko je danas lakše?

Počeo sam se baviti elektroničkom plesnom glazbom vrlo rano, u 90-ima. To su bila teška vremena i bili smo zaokupljeni svakidašnjom egzistencijom, tako da je bilo malo vremena za opuštanje uz glazbu, pogotovo za neki novi zvuk. No pripadajući novoj generaciji glazbenika, tražili smo neki novi put, s pogledom u budućnost i promišljali kakav bi svijet mogao biti kad dođu mirni dani.

Jesu li danas stvari lakše, da ste me pitali to pitanje prije mjesec dana, svakako bih se složio, no u vremenu kada se ljudi fizički odvajaju cijeli koncept plesa gubi svaki smisao. Glazba postoji da spaja i nadam se da će nove generacije pronaći snagu u kreaciji neke nove, bolje vizije budućnosti.

Nastupali ste po cijelom svijetu i imate zavidnu karijeru. Možete li izdvojiti neku zemlju i publiku koja Vam je ostala posebno u sjećanju? Gdje se najviše rasplešu i ponese ih glazba?

Danas je svijet toliko globaliziran da je gotovo nemoguće odvojiti neku zemlju ili grad. U gotovo svakoj zemlji postoje klubovi ili festivali gdje se dobre stvari događaju. Možda jedini kriterij koji je univerzalan jest osjećaj pripadnosti zajednici. Zemlje u kojima su ljudi bliži jedni drugima uglavnom se najviše rasplešu, poput Indije, Australije, Japana. No u svakoj zemlji postoji mjesto gdje se slične stvari manifestiraju.

Najavljivali ste da ćete možda povezati techno i klapsku glazbu. Razmišljate li još o tome?

Razmišljam, možda na isti način kako je gregorijanski koral evoluirao u svjetovni oblik klapske glazbe, po istom ključu prilagoditi ga novom vremenu i učiniti ga privlačnim novim generacijama. U tom smislu pokušao bih ga svesti na čistu harmoniju, na neki način vratiti u emociju koju svatko može razumjeti, bez obzira na jezičnu barijeru.

Nabacuju li Vam se djevojke na nastupima? Imate li nekih smiješnih anegdota, bacaju li grudnjake?

Dogodilo se nekoliko puta da u eksploziji emocija djevojke ulete u DJ kabinu, to mi je simpatično, no fokus je na plesnom podiju i tu nema kompromisa. Još nije doletio grudnjak, no sjećam se da se jednom prilikom cura popela na zvučnik, uzela ploču s gramofona i poljubila ju.

Tko se nalazi na Vašoj listi omiljenih izvođača?

Hernan Cattaneo, John Digweed, Jody Wisternoff.