S više od 40 godina iznimno uspješnog izvođenja na West Endu i Broadwayu, više od 20 nagrada i prijevoda mjuzikla na 14 jezika, EVITA je doista show koji se ne smije propustiti.

Mjuzikl Evita, legendarni show autora Tima Ricea i Andrew Lloyd Webbera, kombinira sve najbolje elemente kazališta, a u Zagreb dolazi 28.veljače 2018. Godine. Ovo remek djelo je osvojilo mnoge nagrade za pjesme ‘Don’t Cry For Me Argentina’, ‘You Must Love Me’ i ‘Another Suitcase in Another Hall’, a osvojio je I Tony nagradu za najbolji mjuzikl.

Nakon iznimno uspješnih Catsa , mjuzikl Evita iz iste produkcijske kuće donosi spektakularan show koji će Zagrebu još jednom donijeti dašak glamura, vrhunske produkcije, plesa i pjesme.

Dok su mnogi upoznati s hollyoodskim blockbusterom iz 1996. godine s Madonnom u glavnoj ulozi, puno bolja verzija u mjuziklu je vjerojatno najbolji opis života Maríe Eve Duarte de Perón. Evita je bila druga supruga argentinskog predsjednika Juana Perona, te je kao prva dama djelovala šest godina do 1952. U javnosti od milja zvana Evita, bila je pravi predstavnik naroda I borac za ženska prava u svojoj zemlji. Za vrijeme svog kratkog životnog vijeka, ostavila je neizbrisiv trag na obespravljene žene i socijalno ugrožene sugrađane, vodila je prvu žensku političku stranku u Argentini te je odradila ogromnu količinu humanitarnog rada u svojoj zemlji.

Turneja 2017/2018 je pod produkcijskom kućom Broadway Entertainment Group,a glavni redatelj mjuzikla je Bill Kenwright, poznat po mnogim mjuziklima, glumi i činjenici da je trenutni predsjednik nogometnog kluba Everton.

Glavnu ulogu u mjuziklu ima sjajna glumica Emma Hatton, poznata po brojnim mjuziklima poput We Will Rock You, Dreamboats and Petticoats i mnogim drugima.