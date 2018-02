Mladi glazbenik Mateo Pilat može se pohvaliti zavidnim glasovnim mogućnostima. Nedavno je predstavio singl "Između nas".

Mladi glazbenik Mateo Pilat može se pohvaliti zavidnim glasovnim mogućnostima. Ovaj Istrijan glazbom se bavi od djetinjstva i zna da će mu to biti životni poziv. Nedavno je predstavio svoj singl "Između nas", a evo što otkriva povodom toga o sebi i svojim planovima.

Za sve koji te još ne znaju dovoljno dobro, možeš li nam se još malo predstaviti?

Rođen sam u Istri, glazbom se bavim od djetinjstva. Sve je počelo pjevanjem i ludiranjem doma, a onda su uslijedili dječji festivali, pa svirke s prijateljima u teenagerskom periodu i eto, negdje s 20 sam sebi rekao "Nije to samo hobi", i nije. Još kao desetogodišnjak, zahvaljujući Alanu Poropatu koji vodi udrugu Mali Veliki Mikrofon i okuplja talentirane klince, upoznao sam se s mojom današnjom autorskom ekipom. Iako nisu ljubitelji reality showa bilo koje vrste, podržali su me u želji da se okušam u jednom. Ne mogu reći da je to ikome neka odskočna daska, nismo mi Amerika, ali je dragocjeno i dobro iskustvo. Nekako mi je pomoglo da se preispitam i donesem odluku-ozbiljno se baviti glazbom ili ne. U međuvremenu sam završio studij Poljoprivrede, smjer mediteranska poljoprivreda tko zna, možda jednog dana budem imao i svoj eko vrt ili masline.

Spot za pjesmu "Između nas" sniman je negdje u prirodi i sve je prekriveno snijegom. Možeš li nam reći kako je bilo na snimanju i kako ste se borili protiv hladnoće?

Jedan dio spota je snimljen u studiju našeg producenta Ivana Popeskića, a veći dio na Platku iznad Rijeke. Pogled s Platka vam ljepotom oduzima dah- takav prekrasan spoj planine, mora, šume i snijega vrijedi doživjeti! S Kristinom je vrlo lijepo raditi, talentirana je, profesionalna i vrlo ugodna osoba. Jedino je veeeeliki radnik i nikad joj ne treba stanka, niti za sendvič, ni kavu, ni čaj, ništa. Sve je "kad završimo s poslom" trajalo je i trajalo, ali vrijedilo je, mislim!

Postoji li netko s kim bi volio surađivati?

Ma sigurno da postoji , ali uvijek mi zvuči nadobudno kad ljudi počnu nabrajati imena poznatih i priznatih izvođača, nekako me je malo sram, još sam mlad i jednog dana možda i ostvarim neku od željenih suradnji. Sad sam još za njih "mali od kužine". Ima vremena valjda.

Gdje se vidiš za deset godina?

Na sceni, nadam se. Na nekom koncertu, u ugodnoj, skoro kazališnoj dvorani, s cool publikom koja ne vrišti i ne trga maje sa sebe, ne razbija čaše ni noseve, ali pjeva zajedno sa mnom i nakon toga ljudi odlaze sa smiješkom na licu, emotivno ispunjeni, ne žaleći što su par svojih dragocjenih sati proveli na mom koncertu. To bih volio. Takvu karijeru. Da me nikad ne bude sram niti jednog stiha, niti jedne note, niti jednog svog ispada. Volio bih da kod nas zažive neki prostori, recimo kao u Las Vegasu , gdje možeš pjevati mjesecima u određene dane, a da to ne ispada glupo, niti smiješno. Mislim da bih uživao u tome.