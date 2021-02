Singl "We're Good" je izašao u pratnji spota inspiriranim filmskim klasikom "Titanic", a pjesma govori o vezama koje imaju sretan završetak.

Dua Lipa je započela 2021. godinu izbacivanjem novog singla "We're Good". Pjesma je pronašla svoje mjesto na svježe objavljenom deluxe izdanju albuma "Future Nostalgia - Moonlight Edition", izdanju na kojem su se našli i novi singlovi "Not My Problem" feat. JID i "If It Ain't Me".

"We're Good" je izašao u pratnji spota inspiriranim filmskim klasikom "Titanic", a pjesma govori o vezama koje imaju sretan završetak. Neka vam glavom ne prolaze prljave aluzije kada kažemo sretan završetak, jer se Dua Lipa nije na to referirala, već na prekide koji su prošli u prijateljskom tonu, punom međusobnog poštovanja.

Inače, "Future Nostalgia - Moonlight Edition" nastavak je uspješne sage "Future Nostalgia", drugog albuma Due Lipe koji je prodan u 6 milijuna primjeraka diljem svijeta. Osim jednog od najistaknutijeg albuma prošle godine, Dua Lipa je u 2020. iza sebe ostavila remixano izdanje "Club Future Nostalgia", a k tome je udružila snage i s legendarnom Kylie Minogue u posebnom izdanju njene pjesme "Real Groove (Studio 2054 Remix)".

Ukratko, nemoguće je nabrojati sve uspjehe koje je britansko-kosovska glazbenica nanizala u posljednje vrijeme. Unatoč tome, ipak ćemo nabrojati još neke od uspjeha u moru priznanja i rekorda koje Dua Lipa ima u svojoj kolekciji. Iza sebe ima 6 nominacija za Grammy, dva zlatna glazbena kipića već joj stoje u vitrini, obara rekorde slušanosti na streaming servisima, čemu u prilog ide podatak da je Dua Lipa prva pjevačica čija su četiri singla preslušana više od milijardu puta na Spotifyju. Rekordi nisu prisutni samo na digitalnim platformama, već i na radio postajama u gotovo svakom kutku svijeta.