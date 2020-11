Pjevačice Miley Cyrus i Dua Lipa izbacile su vrući video za svoj duet "Prisoner", a ubrzo su naišle na moguće probleme zbog benda koji tvrdi da su im ukrale ideju za spot.

Pjevačice Miley Cyrus i Dua Lipa udružile su snage u pjesmi "Prisoner" koja je objavljena u utorak, a sada su za nju izbacile i spot.

Video za pjesmu koja će se naći na nadolazećem albumu Miley Cyrus "Plastic Hearts" izazvao je veliku pažnju javnosti te u svega nekoliko sati nakon objavljivanja broji milijunske preglede na YouTubeu, a kada ga pogledate bit će vam jasno i zašto.

U provokativnom spotu snimanom u stiliu glam-rock glazbenih videa iz sedamdesetih i osamdesetih pjevačice se valjaju po kauču, maze i piju "krv". Rokerskom dojmu doprinose i njihovi outfiti u spotu, a sve odlično prati i samu pjesmu. Na kraju spota djevojke su svojim bivšima neonskim natpisom poručile da "Jedu go**a".

Britanski pop-punk bend Dream Wife optužio je pjevačice da su ukrale video svoje nove pjesme iz njihova spota. Radi se o pjesmi "So When You Gonna..." koja je objavljena u svibnju ove godine, a ima slične kadrove kao i ona koju su objavile Miley i Dua.

Osim s Dua Lipom, Miley ja otkrila da će se na njezinom novom albumu naći i suradnje s glazbenim ikonama Billyjem Idolom i Joan Jett, dok je sam datum izlaska albuma još uvijek nepoznat.