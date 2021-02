Sjajna Je Veux trijumfirala je na trećoj dodjeli Rock&Off-a te je kući otišla "teža" za čak četiri kipića!

Treće izdanje nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&Off održano je 4. veljače u zagrebačkoj Tvornici kulture. U vremenu kada su koncerti uživo pojam koji je svima zbog pandemije koronavirusa neostvarena želja, organizatori nagrade Rock&Off pokušali su doskočiti tom problemu te su koncerte doveli u domove brojne publike.

Sjajna Je Veux trijumfirala je na trećoj dodjeli Rock&Off-a te kući odlazi "teža" za čak četiri kipića! Njezin album "I Glow", koji produkcijski potpisuju Janko Novoselić i Toni Starešinić, osvojio je kategoriju "Album godine", "Lovable" je po odluci žirija "Pjesma godine", a Željka Veverec odnijela je pobjedu i u kategorijama "Veliki prasak godine" te "Pop&Off" izvođača godine. "Osjećaj je fantastičan, a kao što se mogli i vidjeti, ja sam još u transu. Bila sam jako uzbuđena što sam izašla vani, što sam nominirana, pa sam još i nastupala, što zaista nisam dugo. Iskreno sam se iznenadila, iako mi je iznenađenje bilo već i pet nominacija za Rock&Off. Sve mi izgleda stvarno holivudski i iznad svih mojih očekivanja", rekla je Željka Veverec nakon dodjele nagrada.

Iznenađenje večeri bio je J.R. August, koji je svoju nagradu za "Rock&Off" izvođača godine proslijedio Marku Mrakovčiću. Marku je nagradu proslijedio Lujo Parežanin iz benda J.R. Augusta, a na pozornici je pročitao poruku koju je poslao sam glazbenik. “Ako slučajno opet dobijemo Rock&Off nagradu, molim te, reci da ju prosljeđujem Marku Mrakovčiću čiji sam album zbilja dobro preslušao, a čije prijateljstvo i pomoć kompletnoj novoj glazbenoj sceni izuzetno cijenim”, napisao je Nikola Vranić u poruci. Svi su njegovu odluku ispratili ovacijama, a Mark se zahvalio kolegi na ovoj gesti. J.R. August između ostalih je dobio nagradu i u kategoriji "Koncertnog izvođača godine". Upravo u toj kategoriji stručna komisija Rock&Offa odlučila je svima koji su nominirani dodijeliti nagradu zbog protekle godine, koja je zaista bila zahtjevna za sve glazbenike. ABOP, Damir Urban, Jonathan, J.R. August i Porto Morto uspjeli su održati koncerte u ekstremno teškim uvjetima te su unatoč pandemiji koronavirusa održali živom svoju glazbu i razveselili publiku. "Svirati se mora", poruka je stručne komisije Rock&Off-a, a ovim potezom žele zahvaliti svim glazbenicima koji se unatoč svemu i dalje trude, sviraju i stvaraju.

Alejuandro Buendija dobio je titulu "Rap&Off" izvođača godine te nam je izjavio: "Divna večer, super je bilo. Dogodilo se nešto što se već dugo nije dogodilo i što svi željno iščekujemo, a to su koncerti. Sve je održano u okvirima u kojima je uopće moguće održati svirku. Drago mi je zbog nagrade, nisam očekivao to iskreno".

"Elektro&Off" izvođač godine je pocket palma. "Imamo osjećaj kao da svi dobitnici svih nagrada ikad govore iste stvari i rado bismo rekli nešto originalno, ali stvarno je činjenica da smo ekstremno iznenađeni. Još jednom bismo se htjeli zahvaliti svima na ovoj nagradi, i nadamo se da se vrlo uskoro vidimo na koncertima", rekli su dobitnici pocket palma nakon dodjela nagrada.

Odlični Chui ponovno su odnijeli pobjedu u "Jazz&Off" kategoriji, dok je "Iskonova nagrada publike" pripala Goranu Baretu i njegovim Majkama. "Prošla godina je stvarno bila teška za sve, a nismo očekivali nominaciju, niti nagradu kasnije. Kolege koje su bile nominirane su u ovakvim uvjetima imale dobre godine. Hvala puno svima koji su glasali za nas i Chui vas neće iznevjeriti. Sljedeće godine slavimo 10. rođendan benda tako da spremamo nešto posebno", rekao je Toni Starešinić nakon što je njegov bend Chui dobio nagradu.

Rock&Off nagrada za životno djelo ove godine ide Darku Glavanu i Draženu Vrdoljaku, a u njihovo ime nagradu su preuzeli Nina Vrdoljak, kćer Dražena Vrdoljaka te sin Darka Glavana, Danijel Glavan s unukom. Darko Glavan i Dražen Vrdoljak bili su posebni predstavnici svoje vrste, glazbeni kritičari koji su ostali djetinje znatiželjni i predani svom poslanju. Na ove su prostore, kao radnici nekog kulturnog dalekovoda, doveli prvo rock, pa punk, pa novi val, pa sve ono što je taj val sa sobom povukao kasnije.

Nagrada Rock&Off ove je godine dodijeljena u krugu nominiranih glazbenika, no na žalost bez publike. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera, na pozornici zagrebačke Tvornice zasvirali su Alejuandro Buendija, Boris Štok, Je Veux, Mark Mrakovčić, Nika Turković, One Possible Option i Zvjezdan Ružić. Irena Žilić i BluVinil također su se predstavili svirkom, no sa drugih zagrebačkih lokacija i predivnim video-prijenosom dočarali svoju glazbu.

Svi prisutni na dodjeli nagrade Rock&Off mogli su pogledati i izložbu ilustracija hvaljenog Vedrana Klemensa koje je napravio za potrebe intervjua novinara Rock&Off škole čiji se tekstovi nalaze u ovogodišnjoj knjižici nagrade.

Nadamo se da ćemo već iduće godine održati Rock&Off pred punom Tvornicom kulture o kojem će se još mjesecima pričati, da će iza nas biti pandemija koronavirusa te da će nam okolnosti dopustiti da nesmetano uživamo u koncertima najdražih glazbenika!