Pobjednike ćemo saznati 4. veljače na trećoj, drugačijoj dodjeli Rock&Off nagrada.

Proglašenje nominacija za treće izdanje nezavisne novinarske nagrade Rock&Off ove je godine zbog pandemije koronavirusa proteklo u nešto drugačijem tonu te se umjesto u Tvornici kulture, kako je to bilo dosad, održalo u studiju Unisona.

Upravo pandemija svjetsku je glazbenu industriju doslovno paralizirala, no srećom po sve zaljubljenike u glazbu, glazbenici se nisu odmarali. Upravo suprotno, neobična godina iza nas inspirirala ih je u stvaranju nove glazbe, a neki od njih posebno su se iskazali te su zaradili nominaciju za Rock&Off.

Žiri sastavljen od 83 novinara/glasača iz najrelevantnijih domaćih medija u prvom je krugu predložio svoje favorite i to čak 380 jedinstvenih glazbenih imena u svim kategorijama. Prijavljeno je bilo više od 90 albuma i 200 pjesama, a ove godine su za Koncertnog izvođača godine mogli konkurirati i oni koji su koncerte održavali online. U drugom krugu novinari su odabrali i one koje prolaze u nominacije. Pobjednike ćemo saznati 4. veljače na trećoj, drugačijoj dodjeli Rock&Off nagrada.

Željka Veverec, koju znamo kao pjevačicu sastava Mangroove, sa svojim projektom Je Veux ima najviše nominacija, njih čak pet, a slijede ju ABOP, Alejuandro Buendija, Boris Štok, J.R. August, Mark Mrakovčić, Rundek & Ekipa te Valentino Bošković s tri nominacije.

Devet kategorija Nagrade Rock&Off su: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvođač godine, te izvođači godine u žanrovskim kategorijama "Rock&Off", "Pop&Off", "Rap&Off", "Elektro&Off" te "Jazz&Off". Zadnja, deseta, kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i njegovu „Iskonovu nagradu publike“ koja će se odabrati na njihovim web stranicama u terminu od 15. do 31. siječnja 2021. godine.

Alejuandro Buendija, Je Veux, Mark Mrakovčić, Rundek & Ekipa te Valentino Bošković odmjerit će snage u kategoriji Album godine, dok se za pobjedu u kategoriji Pjesma godine "bore" Boris Štok, Goran Bare & Majke, Je Veux, Rundek & Ekipa te Valentino Bošković. BluVinil, Je Veux ili Nika Turković osvojit će Rock&Off nagradu za Veliki prasak godine. Rock&Off snage odmjerit će J.R. August, Mark Mrakovčić i One Possible Option, u Pop&Off kategoriji nominirani su Boris Štok, Irena Žilić i Je Veux, a za Rap&Off naslov godine natječu se Alejuandro Buendija, Elemental i Kandžija. "Gusto" je u kategoriji Jaz&Off, gdje su nominirani Chui i Doringo, dok Tamara Obrovac & Transhistria Jazz Ensemble, Trokut i Zvjezdan Ružić zbog istog broja glasova dijele jedno mjesto. Za Electro&Off izvođača godine konkuriraju ABOP, pocket palma i The Siids.

Za nagrade u kategorijama nominirani su:

Album godine:

Alejuandro Buendija - Škrinja

Je Veux - I Glow

Mark Mrakovčić - Breeding Black Sheep

Rundek & Ekipa - Brisani prostor

Valentino Bošković - Velika praska

Pjesma godine:

Boris Štok - Uvijek dio mene

Goran Bare & Majke - Rođen za suze

Je Veux - Lovable

Rundek & Ekipa - Mila

Valentino Bošković - Blojska Rapsodija



Koncertni izvođač godine:

ABOP

Damir Urban

Jonathan

J.R. August

Porto Morto

Veliki prasak godine:

BluVinil

Je Veux

Nika Turković

Rock&Off:

J.R. August

Mark Mrakovčić

One Possible Option

Pop&Off:

Boris Štok

Irena Žilić

Je Veux

Rap&Off:

Alejuandro Buendija

Elemental

Kandžija

Jazz&Off:

Chui

Doringo

Tamara Obrovac & Transhistria Jazz Ensemble

Trokut

Zvjezdan Ružić

*3. mjesto dijele tri izvođača koja imaju jednak broj bodova

Electro&Off:

ABOP

pocket palma

The Siids

Iskonova nagrada publike:

Alejuandro Buendija

ABOP

BluVinil

Boris Štok

Damir Urban

Goran Bare & Majke

J.R. August

Je Veux

Jonathan

Mark Mrakovčić

Nika Turković

Porto Morto

Rundek & Ekipa

Valentino Bošković