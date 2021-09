Damir Imamović cijenjeni je regionalni izvođač najpoznatiji po izvođenju sevdaha, a u intervjuu za DNEVNIK.hr komentirao je svoj glazbeni put, kao i što publika od njega može očekivati na koncertu u Tvornici kulture.

Damir Imamović, nemanja, KOIKOI, heptagram i Balkan Taksim stižu u Tvornicu kulture 24. rujna 2021. na prvom izdanju Europavox festivala Zagreb. Uoči samoga festivala, koji će se održati dva dana zaredom na već spomenutoj lokaciji, popričali smo s poznatim regionalnim glazbenikom Damirom Imamovićem.

"Bit će to jedan interesantan festivalski nastup sa mnoštvom drugih bendova iz raznih žanrova. Plan je da vas zarazimo sevdahom", rekao je Imamović u intervjuu za DNEVNIK.hr. Osvrnuo se i na činjenicu koji mu je nastup tijekom karijere posebno ostao u pamćenju. "Jedan koncert u meksičkom gradu Leonu na trgu bio je zaista antologijski za mene i za bend. Koncerti za ljude koji razumiju naš jezik su, naravno, opet nešto posebno", naglasio je.

Tijekom svoje bogate karijere Damir je surađivao s brojnim kolegama kao što su Vlatko Stefanovski, Jadranka Stojaković i brojni drugi, a komentirao je i s kime bi volio ostvariti suradnju, a još nije. "Sarađivao sam s mnogo interesantnih ljudi, ali Jadranka Stojaković je dobri duh mog početka bavljenja sevdahom. Druženje i svirku s njom nikada neću zaboraviti. Za nove suradnje, imamo mnogo planova, ali je i to, kao i mnogo drugih stvari, pandemija nekako odgurnula u dalju budućnost", kaže Imamović. Osvrnuo se i na svoj posljednji album "Singer of tales". "Na albumu sam radio nešto više od tri godine. Nemam više potrebu da često snimam albume tako da kada radim na nečem novom, dopuštam sebi da to radim studioznije nego ikada, da dam sebi vremena. Počelo je sve poznanstvom s producentima Joe Boydom i Andreom Goertler. Postali smo pravi partneri u promišljanju sevdaha na međunarodnoj sceni. Zajedno smo producirali album i pripremili jednu divnu priču", priča nam glazbenik.

"Pored producenata, tu je moja stalna suradnica, violinistica iz Sarajeva Ivana Đurić, američki kontrabasista Greg Cohen i kamančehista Derya Turkan. Htio sam ispričati priču o sevdahu i raznim utjecajima pod kojima je taj žanr nastajao. Zbog toga mi je ovakav izbor suradnika/ca bio vrlo važan. Derya unosi estetiku osmanske umjetničke glazbe, Greg je mnogo svirao muziku istočne Europe, a poznat je kao izuzetan jazz i avangardni bassist, a Ivana i ja smo zaduženi za sevdalijsku osnovu priče. Dakle, suradnike biram po tome u kojem pravcu želim voditi aktualni album", zaključio je. Komentirao je i kako je proveo pandemijsko vrijeme.

"Kao i svima, pandemija je došla kao vrijeme promišljanja, zatvorenosti u kuću. Iskreno, još uvijek ne znam kako će se sve to odraziti na moj budući rad, ali ću sigurno pokušati da taj utjecaj bude pozitivan i kreativan. Nekada je dobro malo zastati i promisliti, raditi na sebi i preispitati tko si, dokle si, zašto radiš to što radiš", kaže nam glazbenik, koji je inače i dobitnik brojnih priznanja. Između ostalih, proglašen je titulom najboljeg europskog world-music umjetnika. "Moram priznati da nisam bio svjestan značaja nagrade za najboljeg europskog world-music umjetnika koju dodjeljuje britanski magazin Songlines, dok je nisam dobio. Lijepo je kad neko prepozna to što radiš i svrsta to u neku ozbiljnu selekciju za priznanja, nagrade i sl. Ne mislim da je to presudno, ali uvijek je lijepo", ispričao nam je.

Komentirao je i kakvi su mu planovi nakon koncerta u Zagrebu. "Naredni dan letim za Zurich, a samo nekoliko dana kasnije nastavljam europsku turneju: već sam bio na nekoliko festivala u Češkoj, u Hamburgu, uskoro stižem u Ljubljanu, Dortmund, Copenhagen i još mnogo gradova u Danskoj. Izgleda da se vraćamo nekoj normalnosti putovanja i održavanja koncerata. Nadam se da će to potrajati i da neće biti novih lockdowna", ističe Imamović, koji je komentirao i može li publika uskoro očekivati njegov novi materijal. "Ne baš uskoro. Kao što rekoh, pandemija je mnoge planove poremetila. Čak sam i "Singer of Tales" album izdao u najgore vrijeme: usred prvog lockdowna početkom aprila 2020. Nisam još ni isvirao taj materijal. Ipak, već radim nešto novo, ali mislim da će trebati vremena. Ne samo zbog mene nego zbog ukupne situacije na svjetskoj muzičkoj sceni", zaključio je na kraju.

Prvo izdanje Europavox festivala Zagreb održati će se u petak 24. i u subotu 25. rujna 2021. godine u Tvornici kulture i predstaviti 10 glazbenih sastava iz 10 različitih zemalja u čast europske kulturne raznolikosti! Prvi glazbeni festival međunarodnog programskog profila od početka pandemije označava dugoočekivani povratak međunarodnih glazbenih gostovanja u Hrvatsku, a vrata Tvornice kulture otvaraju se u 19h.

U petak 24. rujna 2021. u sklopu prvog dana Europavox festivala Zagreb s početkom programa u 20h nastupiti će Balkan Taksim, heptagram, KOIKOI, nemanja i Damir Imamović. Drugi dan prvog izdanja Europavox festivala Zagreb u subotu 25. rujna također s početkom programa u 20h u Tvornicu kulture stižu YellowStraps, Koala Voice, Timid Kooky, Super Besse i The Psychotic Monks.

Jednodnevne ulaznice za Europavox festival po cijeni od 99 kuna te dvodnevne festivalske ulaznice po cijeni od 149 kuna u prodaji su putem službenog INmusic festival webshopa. Europavox festival Zagreb održava se u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite RH i uz obavezno predočenje digitalne Covid potvrde ili važećeg negativnog brzog antigenskog ili PCR testa ili dokaza o preboljenju unutar 6 mjeseci. Uz ulaznicu i digitalnu Covid potvrdu na ulazu je potrebno predočiti i identifikacijski dokument.