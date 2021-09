Damir Imamović, nemanja, KOIKOI, heptagram i Balkan Taksim te The Psychotic Monks, Super Besse, Timid Kooky, Koala Voice i YellowStraps nastupit će u Tvornici kulture 24. i 25. rujna 2021. na prvom izdanju Europavox festivala Zagreb!

Bogata tradicija Balkana i kulturna raznolikost stvarana kroz stoljeća burne migracijske povijesti svoj najprepoznatljiviji odjek na europskom kontinentu ostvarila je upravo kroz medij glazbe. Promocija suvremene europske kulturne raznolikosti i međunarodne kulturne suradnje jednako je prisutna u našoj kulturnoj sadašnjosti kao što oblikovala našu kulturnu prošlost, a balkanski glazbeni utjecaj svoj otisak ostavlja u svim krajevima kontinenta zbog čega je i najbolji uvod u novu etapu međunarodnog suradničkog projekta Europavox. Prva večer Europavox festivala Zagreb 2021 provesti će nas kroz presjek suvremene glazbene scene Balkana - od modernih iteracija tradicionalnih i autentičnih glazbenih formi poput sevdaha do suvremene psihodelije inspirirane glazbenom tradicijom Balkana.

'Mješavina anatolijskog acid rocka 70-tih i prijeteće puzajućeg ritma Massive Attacka' (MOJO) svakako je atraktivan sažetak opusa rumunjskog dua Balkan Taksim čiji spoj trip hop elektronike i istočnoeuropske tradicijske glazbe otvara večer u znaku novih tendencija i inovativnosti balkanske world music produkcije. Heptagram je mladi bugarski četveročlani glazbeni sastav okupljen oko multi-instrumentalista Daniela Ivanova čiji raspon glazbenih utjecaja najbolje dolazi do izražaja u nastupima uživo gdje instrumentalnim improvizacijama objedinjavaju čitav spektar rock i psihodelične glazbe sa suvremenim i tradicionalnim bugarskim glazbenim elementima. KOIKOI je četveročlani glazbeni sastav koji je već osvojio pažnju i hvalu regionalnih glazbenih kritičara i publike svojim trans-žanrovskim spojem autohtone glazbene tradicije i suvremenih zapadnih glazbenih trendova koji rezultira pitkim i milozvučnim, ali istovremeno rokerski silovitim i bučnim melodijama, pravim primjerom suvremenog alternativnog popa. nemanja je četveročlani sastav okupljen oko autora i glazbenika Luke Šipetića koji u svom kratkom vremenu postojanja ostvario čak dva hvaljena i međunarodno prihvaćena albuma – Tarot Funk i Cosmic Disco, čiji raspon glazbenih utjecaja seže od tajlandskog funka, afro-funka, anatolijskog (turskog) rocka 70-ih i kambodžanskog psycho rocka 60-ih do disco glazbe 70-ih, Chica Cumbiji, jugoslavenskom funku, afrobeatu i libanonskom disku. Festivalski program prve večeri Europavoxa zaključiti će najtradicionalnija glazbena forma u izvedbi jednog od međunarodno najcjenjenijih sevdah glazbenika - Damira Imamovića u pratnji američkog jazz basista Grega Cohena i majstora tradicionalnog turskog kemenche (gudala s tri žice) Deryae Türkana. Ovogodišnji dobitnik Songlines nagrade za najboljeg europskog world music glazbenika i treća generacija najpoznatije obitelji pjevača i autora izvornog sevdaha (unuk legendarnog Zaima Imamovića i sin jednako cijenjenog Nedžada Imamovića), Damir Imamović svojom intenzivnom interpretacijom i raskošnim glasom nikoga ne ostavlja ravnodušnim i na najbolji mogući način zatvara puni krug ispreplitanja suvremenog i tradicionalnog balkanskog glazbenog pejsaža predstavljanog u sklopu prve večeri Europavox festivala Zagreb.

Liberalna i raznolika europska glazbena scena kroz 20. stoljeće pružala je sigurnu i slobodnu luku za mnoge glazbenike da istraže ili iznova definiraju svoj zvuk – od swinging Londona 60-tih, eksperimentalnog egzistencijalizma Berlina 70-ih i 80-ih do glamurozne i bogate klupske scene Pariza, koncertni klubovi europskih gradova osiguravali su prostor kulturne slobode u kojima su stasali mnogi klasici tzv. popularne glazbe dvadesetog stoljeća i definirali žanrovsko bogatstvo suvremene autorske glazbe. Heterogenost suvremene europske glazbene scene danas se najbolje ocrtava upravo u slobodnjačkom i raznolikom programiranju rock klubova i festivala diljem Europe koji čine okosnicu glazbenog života i direktan uvid u suvremena glazbena zbivanja na globalnoj skali, toliko presudna za zdrav razvoj lokalne glazbene produkcije. U vrijeme kada je teško verbalizirati vlastite osjećaje i stanje svijesti druga večer prvog izdanja Europavox festivala Zagreb donosi nam prijeko potreban glasan i intenzivan koncertni izlazak – od eksperimentalnog hip-hopa do novog industriala i post-punka te svih nijansi između krajnosti širokog rock spektra!

Belgijski duo YellowStraps, braća Yvan i Alban Murenzi rođeni u Ruandi i odrasli u Ugandi a proteklih godina glazbeno stacionirani u Bruxellesu, u svojoj težnji sveprisutnog izbjegavanja etiketa glazbenih žanrova, stvaraju jedinstvenu mješavinu hip-hopa, jazza, R&Ba, downtempa i soula koja nadilazi definiciju određenog žanra i čini jedinstven glazbeni opus. Slovenska četvorka Koala Voice brzo je ugrabila pažnju s tri hvaljena albuma prepuna vedrog i bezbrižnog indie punka, ubojitih rifova i zaraznih melodija, ali i tekstova koji reflektiraju glas generacije milenijalaca – 'bez love, slomljena srca, ali uvijek puni nade'. Litvanski trio Timid Kooky nastavlja večer u maniri animirane proslave učmale svakodnevice – njihova kombinacija alternativnog i progresivnog rocka, noisea i punka evocira Queens of The Stone Age i Primus uz naglašenu dozu dječačke neozbiljnosti i humora Beastie Boysa. Super Besse gotovo da nije ni potrebno predstavljati hrvatskoj publici koju su već dvaput oduševili na INmusic festivalu svojim ekspresivnim i euforičnim izvedbama melankoličnog new wavea, zasluženo zaradivši simpatije publike i kritike kao istočnoeuropski Joy Division za 21. stoljeće. Vrtlog emocija i glazbenih impresija suvremenog stanja uma prikladno zaključuje nastup obojen nekontroliranim ali namjernim kaosom, orkestriran i balansiran između neurotičnog ludila i kontemplativne melankolije u izvedbi hvaljene francuske četvorke The Psychotic Monks.

Europavox festival Zagreb održati će se u petak 24. i subotu 25. rujna 2021. godine u zagrebačkoj Tvornici kulture. Jednodnevne ulaznice za Europavox festival po cijeni od 99 kuna te dvodnevne festivalske ulaznice po cijeni od 149 kuna u prodaji su putem službenog INmusic festival webshopa od prvog rujna 2021. godine. Europavox festival Zagreb održava se u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite RH i uz obavezno predočenje digitalne Covid potvrde ili važećeg negativnog Covid testa. Uz ulaznicu i digitalnu Covid potvrdu na ulazu je potrebno predočiti i identifikacijski dokument.