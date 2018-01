Brano Jakubović iz benda Dubioza kolektiv dizao je tri prsta u Šibeniku, a sada je dao i objašnjenje.

Dubioza kolektiv imala je sjajan koncert u novogodišnjoj noći u Šibeniku. Gledalo ih je 10 000 ljudi. Ipak, sve je pokvarila jedna fotografija koja je kružila internetom, a na kojoj Bruno Jakubović drži podignuta tri prsta. Dubioza Kolektiv zazire od nacionalizma pa je član benda danas dao objašnjenje, a mi ga prenosimo u cijelosti.

''Ovih dana se na nekoliko portala pojavila slika na kojoj jedan od članova Dubioza kolektiva pokazuje tri prsta u Šibeniku. Pošto su to bili moji prsti, a vidim da se neki ljudi jako nerviraju, odlučio sam da napišem par rečenica o tome jer me do sada niko nije ništa pitao, a i što bi, kada tri prsta uvijek samo jedno znače.

Priznajem, jesam, podigao sam tri prsta, usred Šibenika. Zašto sam to uradio?

Odgovor, nažalost, neće biti nimalo seksi za dalju raspravu.

Podigao sam tri sporna prsta da bih odgovorio na pitanje jednog od naših tehničara, koji je iza kamere u prolazu pitao: “U koliko sati idemo u hotel?”

Ja nisam ljubitelj patriotizama, nacionalizama i isključivo me zanima “normalizam”, u kojem možeš biti gej ili strejt, musliman, jevrej, kršćanin ili budista, vegetarijanac ili mesojed, Srbin, Hrvat, Bošnjak ili nešto deseto.... I sve je OK dok nisi pakšu.

Još nešto me kopka. Šta bi bilo da smo u hotel trebali krenuti u 2, a ne u 3 sata? Da li to znači da bih sa dva prsta pokazao znak koji su hrvatski branitelji koristili u Domovinskom ratu ili bih izgledao kao Lenon koji se zalaže za mir u svijetu?

Ne, to bi samo značilo da ću spavati jedan sat duže.

A i ja sam budala, od sada ću tražiti da na spavanje idemo najkasnije u 1 iza ponoći, pa ću rahat moći pokazivati jedan prst, i to onaj srednji. Na to se izgleda niko ne ljuti, a i dobićemo dodatni sat spavanja''.

Brano Jakubović