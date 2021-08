Laverne Cox privlačila je pozornost svih na zabavi filmske producentice Jennifer Klein.

Zvijezda serije "Orange Is the New Black" Laverne Cox (49) pozirala je obožavateljima i fotoreporterima u zanimljivom izdanju koje će mnogi upamtiti.

Amerikanka, koja je prva transrodna osoba nominirana za Emmy nagradu u bilo kojoj glumačkoj kategoriji, pojavila se na zabavi filmske producentice Jennifer Klein. Riječ je o "The Day of Indulgence", već tradicionalnom tulumu samo za žene koji se smatra najboljim u Los Angelesu.

Laverne je obukla pripijeni, crni kombinezon s prorezom na njezinom bujnom dekolteu koji je uskladila s tenisicama i rukavicama do laktova.

No ono što je upadalo u oči je bio modni dodatak koji joj je pokrivao cijelo lice, sve osim čela pa je imala zasigurno najorginalniju modnu kombinaciju na zabavi na kojoj su se pojavile mnoge zvijezde među kojima je bila i Jennifer Lopez.