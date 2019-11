Laverne Cox za premijeru filma "Charlijevi anđeli" odabrala je odvažnu modnu kombinaciju koja nije uključivala nošenje donjeg rublja.

Sa zvijezde serije "Orange Is The New Black", 47-godišnje Laverne Cox malo tko je mogao skinuti pogled na losanđeleskoj premijeri filma "Charlijevi anđeli", i to zahvaljujući haljini koja je više otkrivala nego skrivala.

Gotovo prozirna haljina prekrivala joj je samo najintimnije dijelove tijela, a bilo je posve očito da ne nosi donje rublje.

Na premijeri se družila s drugim kolegicama, između ostalih i s redateljicom i glumicom Elizabeth Banks, koja ju je i pozvala da se pridruži glumačkoj ekipi dodijelivši joj kratku cameo ulogu, na čemu joj je zahvalila putem društvenih mreža.

"Volim te, gospođo Banks! Hvala na prilici da postanem dio ovog nevjerojatnog filma. Čestitam ti", napisala je Lavarne uz video koji je objavila na svom profilu na Instagramu.

Ovaj dugoiščekivani film u kojem ćemo osim Laverne gledati i Kristen Stewart, Naomi Scott, Ellu Balinsku i druge, u kinima se počinje prikazivati već 15. studenog.