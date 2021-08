Michael Rapaport oženio se 2016. glumicom Kebe Dunn koja je slabo poznata javnosti.

Zvijezda popularne serije "Atypical" Michael Rapaport (51) skriva svoj privatan život i ne priča o svom braku sa suprugom Kebe Dunn.

Supružnici su uhvaćeni u rijetkom zajedničkom pojavljivanju izvan crvenog tepiha. Paparazzi su snimili komičara i glumca Michaela s Kebe na plaži u Miamiju.

Par, koji je trenutno na odmoru, uživao je u kupanju, a lica su sakrili ispod šešira. Inače, glumica Dunn je druga Rapaportova supruga i vjenčali su se 2016. nakon što su odlučili dati još jednu šansu svojoj ljubavi.

Naime, Kebe i Michael su bili u vezi 90-ih, no prekinuli su i nije poznato zašto. Nakon toga se glumac zaljubio u televizijsku producenticu Nichole Beattie (44) i oženio se njome 2000. te su dobili sinove Macea (19) i Juliana (21). Razveli su se 2007., a naveli su kao razlog nepomirljive razlike.

Utjehu nakon propalog braka je Michaelu pružila Kebe s kojom je ponovno započeo vezu koju su okrunili brakom na intimnoj ceremoniji 2016.

Rapapot poštuje želje svoje supruge pa tako ne iznosi detalje privatnog života. Naime, iako je Dunn glumica, malo se o njoj zna i nije čak poznata ni njezina dob te američki mediji tvrde da ima između 40 i 50 godina.

Glumila je u romantičnoj komediji "Love for Rent" 2005. i u pilot epizodi serije "In Session with Jonathan Pessin" koja nije zaživjela. Zadnja Kebina uloga je bila u "Tournament of Laughs" u kojem se pojavio i njezin muž Michael. Njena imovina se procjenjuje na 300.000 dolara dok bogatstvo njezinog muža dostiže iznos od 12 milijuna dolara.

Inače, Rapaport je dobro poznat gledateljima diljem svijeta po popularnoj komičnoj seriji "Rad u kući" iz 2005. te novijoj hit-seriji "Atypical" u kojoj tumači oca 18-godišnjeg Sama koji je u spektru autizma te želi postati neovisniji i odluči naći djevojku.