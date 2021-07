Jennifer Jason Leigh jedna je od zvijezda hit-serije "Atypical", a svoju glumačku karijeru je započela s devet godina.

Jennifer Jason Leigh (59) iza sebe ima niz značajnih uloga, a jedna od posljednjih je u popularnoj seriji "Atypical".

Glumica je utjelovila Elsu, majku 18-godišnjeg Sama koji je u spektru autizma te želi postati neovisniji i odluči naći djevojku. Nedavno je izašla četvrta sezona serije "Atypical" koja je dobila odlične kritike gledatelja.

Leigh je rođena u Los Angelesu, a njezin otac Vic Morrow je bio glumac dok joj je majka Barbara Turner bila scenaristica. Njeni roditelji su se razveli kad je imala dvije godine.

Jennifer je imala stariju sestru Carrie Ann Morrow koja je preminula 2016., a ima i polusestru, glumicu Minu Badie koju je njezina majka dobila s drugim mužem, redateljem Rezom Badiyijem.

Leigh je svoju glumačku karijeru počela rano i s devet godina se pojavila u filmu "Death of a Stranger" u kojem nije imala teksta. Nakon toga je odigrala glavnu ulogu u drami "Najbolja djevojčica na svijetu". Naime, utjelovila je djevojku koja boluje od anoreksije i smršavila je na 39 kilograma da bi njezina gluma bila uvjerljiva.

Jennifer je za biografski film "Gospođa Parker i začarani krug" osvojila nagradu Zlatni globus, a bila je nominirana i za ulogu u vesternu Quentina Tarantina "Mrska osmorka" koji joj je omogućio i nominaciju za Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice.

Leigh ima 11 godišnjeg sina Rohmera Emmanuela s bivšim suprugom, redateljem Noahom Baumbachom (51). Bili su u braku od 2005. do 2013.

Glumica se u životu morala suočiti s dva velika gubitka. Naime, Njezin otac Vic je 1982. poginuo u nesreći zajedno s dva dječja glumca kada je akrobacija s helikopterom na setu filma "Twilight Zone: The Movie". Jennifer i njezina sestra Carrie su podnijele tužbu protiv filmske kompanije Warner Bros. te redatelja Johna Landisa i Stevena Spielberga. Nagodili su se izvan suda i detalji pogodbe nikad nisu izašli u javnost, a film na kojem je došlo do tragedije je izašao 1983.

Leigh je izgubila i sestru Carrie koja je preminula 2016. u dobi od 58 godina. "Bila je ovisnica o drogi. Vidjela sam puno takvog ponašanja dok sam odrastala i odlučila sam u ranoj dobi da ne želim nikad nešto takvo isprobati. No dio mene je, naravno, želio razumjeti i znati kako je to, ali sa sigurne udaljenosti", ispričala je glumica za The Guardian.

Istaknula je da ne voli biti blizu pijanih ljudi, ali da voli glumiti takve ljude. "Moraš izgubiti sebe u glumi. Zato me je privuklo puno uloga koje sam odigrala, bile su to uloge jako slične mojoj sestri i jako udaljene od mene. No također su mi dale određenu slobodu i oslobađanje, ali na siguran način jer je to pretvaranje. To je ono što glumci rade", objasnila je Jennifer.

Inače, Leigh posljednjih godina privlači pažnju svojim izgledom za koji su mnogi primijetili da se jako promijenio. Naime, javnost komentira njezino lice i tvrde da je očito da je bila na podizanju lica i ubrizgavanju botoksa pri čemu je pretjerala što je prava šteta jer je nekad bila prirodna ljepotica.

Koliko je drukčija nego prije, može se najbolje vidjeti u epizodama serije "Atypical". No, kako pišu američki mediji, Jennifer negira ikakve kozmetičke zahvate na svom licu.