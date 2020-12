Kći Lennyja Kravitza i Lise Bonet, Zoe Kravitz, danas je poznata poput svojih roditelja, a evo kako je tekao njezin put do slave.

Glumica i model Zoe Kravitz karijeru je izgradila na račun poznatih roditelja, glazbenika Lennyja Kravitza i glumice Lise Bonet.

Kao kći dvoje seks simbola, odrasla je pod reflektorom javnosti, a slavu duguje i tome što je od majke naslijedila izgled, ali i glumački talent.

Interes prema glumi Zoe je pokazala još u osnovnoj školi gdje je glumila u predstavama, a prve gaže u filmovima dobila je kao srednjoškolka. Iste godine, točnije 2007. ostvarila je sporedne uloge u čak dva filma - "Nema rezervacija" i "Neustrašiva".

Nakon toga počeli su se redati brojni holivudski angažmani, a jednu od najistaknutijih uloga ostvarila je u seriji "Slatke laži".

No iako su joj brojna vrata bila otvorena, obzirom na slavnog oca i majku, Zoe tvrdi da se i sama morala potruditi da postigne sve što danas ima u životu.

"Dobila sam dobre prilike za iskoristiti zbog svoje obitelji. Ali morala sam i teško raditi kako bi zaradila ugled baziran na vlastitom talentu", priznala je Zoe u intervjuu za časopis Rolling Stone 2018. godine.

U trenutku kada su se Lenny Kravitz i Lisa Bonet razveli, Zoe je bilo tek 11 godina i otišla je živjeti s ocem iako nije bila obožavateljica njegova stila života.

U to vrijeme upoznala je i svoju kolegicu iz spomenute serije Nicole Kidman koja je bila zaručena za njenog oca.

"Mi smo čak živjele zajedno. Imala sam 13 godina i vodila me u kino. Bila je jako dobra prema meni", otkrila je Zoe za Rolling Stone.

Zoe je i u odličnim odnosima s novim suprugom svoje mame, glumcem Jasonom Momoom.

Osim glumom, Zoe se, baš poput svog tate, bavi i glazbom te je pjevačica i koautorica u svojem bendu "Elevator Fight".

Nevjerojatna sličnost s njezinom prekrasnom mamom donijela joj je i brojne manekenke gaže te je, između ostaloga, bila zaštitno lice Chanela i parfema "Princess" dizajnerice Vere Wang.

A iako je danas jednako poznata kao i njezini roditelji, nije joj bilo lako odrastati uz njih dvoje.

"Kada su vam i mama i tata toliko cool, ali vi niste, mislim da to itekako utječe na sliku o samima sebi. To me prati oduvijek. Bilo mi je uistinu teško kada sam imala 16,17 i 18 godina. Imala sam problem s voljenjem same sebe. Moja majka je prekrasna žena i mislim da sam se na neki način, zbog toga osjećala uplašeno", priznala je za Rolling Stone.

Zoe, koja baš ovog ponedjeljka 1. prosinca slavi 32. rođendan, od 2019. godine je u braku s glumcem Karlom Glusmanom s kojim živi u New Yorku.