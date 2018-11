Zoe Kravitz otkrila kako je bilo odrastati uz Lennyja Kravitza i Lisu Bonet.

Odrastanje ponekad nije lako, pa čak i kada si kćer jednog od najslavnijeg svjetskog glazbenika Lennyja Kravitza i lijepe glumice Lise Bonet, stvari nisu jednostavne.

Otkrila je to mlada Zoe Kravitz, koja se i sama danas bavi glumom, u intervjuu za časopis Rolling Stone i priznala kako nije bilo cool odrastati s Lennyjem i Lisom.

"Kada su vam i mama i tata toliko cool ali vi niste, mislim da to itekako utječe na sliku o samima sebi. To me prati oduvijek. Bilo mi je uistinu teško kada sam imala 16,17 i 18 godina. Imala sam problem sa voljenjem same sebe. Moja majka je prekrasna žena i mislim da sam se na neki način, zbog toga osjećala uplašeno", priznala je Zoe.

Uz to progovovorila je i o poremećajima prehrane s kojima se borila, točnije anoreksijom i bulimijom i to samo prije pet godina.

"Mislim da to nije bila riječ o slavi, ali bilo je nekako povezano s tim svijetom slavnih, i njegovim viđenjem. Osjećala sam se pod pritiskom", izjavila je.

Zoe danas nosi titulu prave ljepotice i seks simbola.

"Biti seksi za mene znači kada netko zrači samopouzdanjem i osjećajem ugode u vlastitoj koži. Mladi Mick Jagger. Aretha Franklin. Kada netko samom sebi dopušta da bude ono što jest, oni su neporecivo dobre osobe i to je seksi", zaključila je Zoe.

U intervjuu se osvrnula i na razdoblje kada joj otac nije često bio prisutan kod kuće, zbog silnih turneja i karijere.

"Nije bio prisutan ali je puno radio. Nisam se osjećala napuštenom ili slično. Ali kada imate toliko malo godina i netko stalno dolazi i odlazi, počinjete ga doživljavati kao Djeda Bočičnjaka ili slično", objasnila je.

U trenutku kada su se Lenny Kravitz i Lisa Bonet razveli, Zoe je bilo tek 11 godina i otišla je živjeti s ocem iako nije bila obožavateljica njegova stila života.

Zoe smo imali priliku gledati u seriji "Slatke laži" u kojoj je glumila s Nicole Kidman, koju poznaje još od malih nogu, kada je Nicole bila zaručena za njenog oca.

"Mi smo čak živjele zajedno. Imala sam 13 godina i vodila me u kino. Bila je jako dobra prema meni", otkrila je Zoe.

Iako su joj brojna vrata bila otvorena, obzirom na slavnog oca i majku, i sama se morala potruditi da postigne sve što danas ima u životu.

"Dobila sam dobre prilike za iskoristiti zbog svoje obitelji. Ali morala sam i teško raditi kako bi zaradila ugled baziran na vlastitom talentu", priznala je Zoe.