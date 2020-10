Natasha Lyonne vratila se glumi 2013. u seriji "Narančasta je nova crna", a prošle godine je kreirala i zaigrala u seriji "Ruska lutka".

Natasha Lyonne proslavila se kao 20-godišnjakinja u popularnoj franšizi "Američka pita" nakon čega je imala dugo, teško razdoblje, a 2013. je ponovno došla u centar pozornosti zahvaljujući seriji "Narančasta je nova crna".

Glumica nije baš sretno djetinjstvo jer su se njezini roditelji razveli između njene osme i 10. godine života te je nakon toga ostala sama s majkom. "To je stvarno bilo zanimljivo i dinamično iskustvo i naučilo me odgovornostima koje ima slobodna žena, osobito ona koja je samohrana majka. Shvatila sam da je stan s jednom sobom dovoljan, no studio nije", ispričala je svojedobno Natasha.

Odrastanje za nju nije bilo lako i imala je neke krive predodžbe o sebi. "Kao dijete sam provela previše vremena mrzeći sebe. Možda je to bila zamršena verzija svega, toga što sam mrzila roditelje koji nisu bili prisutni, ali i drugu djecu u školi", rekla je Lyonne.

Rano je bačena i u glumački svijet i umjesto da uči abecedu i druge stvari kao ostali 6-godišnjaci, ona je počela stvarati karijeru na televiziji. Utjelovila je Opal u showu za djecu "Peewee's Playhouse", a nakon toga se pojavila u nekoliko filmova među kojima su "Menace", "Everyone Says I Love You" i "Slums of Beverly Hills".

"Podaci o dječjim glumcima statistički nisu baš dobri i rekla bih da i ja spadam u njih", istaknula je. Pokušala se ostaviti glume i upisala je prestižnu Umjetničku akademiju Tisch u New Yorku kako bi postala redateljica. No nije ju uspjela završiti i stvari su krenule krivim putem.

Nakon što se proslavila u "Američkoj piti", imala je problema s drogama i alkoholom. Uhićena je 2001. zbog vožnje pod utjecajem alkohola dok je 2004. optužena za napad i neovlašten pristup. No njen život je dotaknuo dno godinu dana kasnije kada je hospitalizirana zbog hepatitisa C i kolapsa pluća te je umalo umrla.

"Nema li svatko pravo na trenutak sloma u svom životnom vijeku? Zrelost je postizanje mira i shvaćanje da trebaš biti dobar prema sebi kako bi spriječio vlastito uništavanje", osvrnula se Natasha na svoje padove.

Dok su se svi odrekli glumice, i u najtežim trenucima je uz nju ostala najbolja prijateljica i kolegica Chloë Sevigny. "Bilo je teško stajati i ne moći joj pomoći kada je bila dolje u prljavštini. Pokušala sam joj oprostiti svo loše ponašanje jer nije bila pri sebi. Nije bila pri zdravoj pameti", objasnila je Sevigny.

Pomogla je Natashi kada joj je sud 2006. naredio odvikavanje. Vratila ju je na posao i jamčila svima za nju i njihovo prijateljstvo je izdržalo sve. "Volim je toliko da kad sam blizu nje, osjećam se mirnije. Znam da sam doma, da će sve u životu proći kako treba", nahvalila ju je Lyonne.

Očistila se od droge i počela raditi na raznim glumačkim projektima, a 2013. je doživjela svoj veliki povratak u Netflixovoj seriji "Narančasta je nova crna". Utjelovila je Nicky Nichols i pokazala koliko je talentirana.

"Kako su to predstavili, činilo se kao da je samo trenutno i da će opet sve nestati pa je u nekim trenucima bilo teško", rekla je Lyonne. Sviđa joj se što je postala ponovno slavna igrajući nefiltriranu ulogu.

"Ako mogu biti prihvaćena na toj razini, u toj verziji mene s najmanje mogućim pretvaranjem. Osjećam da se više ne moram bojati svoje sjene", priznala je glumica.

Prošle godine je Natasha ponovno dobila veliku ulogu u Netflixovoj seriji "Ruska lutka". No u njoj nije samo glumila nego je i jedna od kreatorica i redateljica, a na tome je radila cijeli svoj život.

"Pisala sam razne verzije scenarija serije zadnjih 10 godina. Sve mi se razbistrilo zadnjih pet godina. To je priča koju sam oduvijek htjela ispričati", istaknula je.