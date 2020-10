Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness upoznali su se na setu serije "Correlli".

Hugh Jackman često se nalazi na listama najseksi muškaraca na svijetu, a upravo zato je njegova 13 godina starija supruga izložena ružnim komentarima.

Glumac, koji 12. listopada slavi 52. rođendan, najpoznatiji je po ulozi superjunaka Wolverina u franšizi "X-Men" i biografskom mjuziklu "The Greatest Showman". Već s 10 godina je pokazao interes za mjuzikle kada je vidio školsku izvedbu djela "Man of la Manche". Bio je s njime upoznat i ranije jer ga je njegov otac snimio i stalno puštao.

Ipak, Hugh se nije vidio u svijetu glume kao tinejdžer stoga je upisao Tehnološko sveučilište u Sydneyju i kao glavni kolegij je izabrao komunikacije fokusirajući se na novinarstvo. Na posljednjoj godini fakulteta je imao kolegij teorije drame i zainteresirao se za glumu. Ubrzo toga se prebacio na Akademiju umjetnosti.

Javnost je Jackmana počastila titulom "najugodnijeg tipa u Hollywoodu" jer je pristupačan medijima i uvijek iskreno i direktno odgovara na pitanja. To je razlog i zašto ga njegovi publicisti ne vole. Naime, ne prihvaća njihove savjete da manje miče ruke dok govori, izbjegava određene teme i izražava se na određeni način.

Hugh ostavlja obožavateljice bez daha svojim isklesanim tijelom, a osim glumom, može se pohvaliti glazbenim talentom. Svira gitaru, klavir i violinu, a obožava i jogu s kojom, kako ističe, počeo se baviti zahvaljujući glumici Meg Ryan. Usto, Jackman je član Škole praktične filozofije.

Mnoge žene tuguju jer je Hugh od 1996. u braku s kolegicom Deborrom-Lee Furness. Sreli su se godinu dana ranije na setu serije "Correlli" u kojoj su igrali glavne uloge. "Zaljubio sam se u nju čim sam ju vidio. Htio sam ju odmah oženiti, iako sam bio jako mlad", svojedobno je rekao Jackman. Naime, on je bio u ranim 20-ima, a ona je 13 godina starija od njega.

Supružnici su htjeli imati djecu i odlučili se za umjetnu oplodnju, no to nije uspjelo i Deborra je pobacila dva puta. Iako su to bili jako teški trenuci za njih, zajedno su ih preobrodili i posvojili sina Oscara (18) i kćer Avu (15). Jackman je jednom rekao kako njegova djeca imaju privilegiran život i trudi im se sve pružiti, no zauzvrat je dosta strog oko njihova odgoja i stalno ih uči o poštovanju i zahvalnosti.

Priznao je i da on uvijek mora biti "loš policajac" kada je riječ o njihovoj djeci dok je njegova supruga Deborra blaža i popustljivija. No smatra da je ipak manje strog od svog oca.

Jackman i njegova supruga se tijekom cijelog braka uspješno nose i s ružnim komentarima na njezin račun. Naime, kritiziraju Furness da izgleda neugledno i ne drži do izgleda uz svog muža koji je seks simbol. No njih to baš i ne dira.

Inače, najpoznatija uloga Hughove glumačke karijere, one Wolverina spasila mu je život. Naime, bio je uvjeren da je prejako udario nos na snimanju 2013. i otišao doktoru. Dijagnosticiran mu je karcinom bazalnih stanica i iako je riječ o blagom obliku, otada ga liječi i upozorava javnost na opasnost od raka kože.

Manje poznato je i da Jackman, koji je fizički u savršenom stanju, je jako kratkovidan. Kada ne nosi leće, sve vidi mutno.