Dj Avicii u petak u popodnevnim satima pronađen je mrtav u Omanu. Okolnosti njegove smrti još nisu poznate, a njegovi klege su u šoku

Glazbeni svijet u petak u popodnevnim satima potresla je vijest o smrti švedskog DJ-ja Aviciija, pravim imenom Tima Berglinga, koji je imao samo 28 godina.

Avicii je pronađen mrtav u Muscatu u Omanu, a okolnosti njegovi smrti još nisu poznate. Njegova obitelj je shrvana i moli da se poštuje njihova privatnost u ovim teškim trenucima.

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) 20. travnja 2018.

Kolege s kojima je radio i koji su ga voljeli opraštaju se od njega na društvenim mrežama.

Rita Ora jedva je pronašla riječi kojima bi opisala što osjeća.

''Vijest koja me slomila. Avicii je bio jedna prekrasna, strastvena duša i iznimno talentiran mladić koji je još toliko toga imao za dati svijetu glazbe. Moje misli su uz njegovu obitelj. Jednostavno nemam riječi. Pamtim koliko je bilo nevjerojatno raditi s njim. Srce mi je slomljenoTim, Bog te blagoslovio'', napisala je.

Oh my god truly devastated for Avicii very very sad news way to young ... what a talent he was. rest in peace x — Liam (@LiamPayne) 20. travnja 2018.

Rita i Avici zajedno su radili na singlu ''Lonely Together''.

Liam Payne, bivši član One Directiona, također je u iskrenom šoku.

''A bio je tako mlad i takav talent. Počivao u miru'', Liamov je oproštaj.

Such sad news to hear about Avicii passing. Too young and way too soon. My condolences go out to his family, friends and fans x — DUA LIPA (@DUALIPA) 20. travnja 2018.

Madonna je na Instagramu objavila fotografiju s Aviciijem.

''Toliko tužno. Toliko tragično. Zbogom dragi, slatki Tim'', napisala je.

I Paris Hilton prisjetila se suradnji s njiim uz njihovu fotografiju.

''Užasno me pogodila vijest o Timovoj smrti. Bio je takva slatka duša s velikim srcem i nevjerojatnim talentom. Toliko nevjerojatnih uspomena smo stvorili zajedno. Moje misli i molitve su s njegovom obitelji'', oproštajne su Parisine riječi.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20. travnja 2018.

''Ovo je tliko tužna vijest. Tako mlad, otišao je prerano. MOja sućut njegovoj obitelji, prijateljima i obožavateljima'', napisala je i Dua Lipa.

David Guetta jedva je smogao snage nešto napisati.

''Upravo se dogodilo nešto strašno. Izgubili smo prijatelja predivnog srca, a svijet je izgubio nevjerojatno talentiranog glazbenika'', zaključio je Avicciijev klega David Guetta.