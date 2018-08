Svijet se prošlog četvrtka oprostio od soul kraljice Arethe Franklin koja je umrla u 77. godini života.

Radi se, naravno, o glazbenoj divi Arethi Franklin koja je preminula u 77. godini života u svom domu u Detroitu. Podsjetimo, Aretha se gotovo cijelo desetljeće suočavala s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući rak gušterače koji joj je dijagnosticiran 2010. godine, za što je javnost saznala tek godinu dana kasnije. Aretha je negirala navode o borbi s tom teškom bolešću i odbijala je pričati o svom zdravstvenom stanju.

No život kraljice soula bio je vrlo zanimljiv. Rođena je 1942. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee, a pjevanjem se počela baviti zbog oca, uglednog baptističkog svećenika zbog kojeg je od malih nogu bila okružena velikim zvijezdama. Aretha je bila samouka glazbenica, zbog čega ju je svijet samo još više cijenio, no crkva njezinog oca nazivala se "seksualnim cirkusom" koji su obilježile orgije, trava i puno alkohola.

Bez majke je ostala vrlo rano, sa svega 9 godina pa je bila jako vezana uz oca. Navodno su ju odgajale bake, ali i brojne očeve ljubavnice pa njezina rana seksualnost nije nikoga čudila. Naime, Aretha je do 15. godine života već imala dvoje djece s dva različita muškarca. Sina Clarencea rodila je sa svega 12, a otac je bio njezin školski kolega Donald Burk. Dvije godine kasnije rodila je drugog sina Edwarda, a maleni je ime dobio po svom ocu, Edwardu Jordanu.

U odgoju djece pomogla joj je mnogobrojna obitelj, jer je ubrzo odselila u New York ostvariti svoje glazbene snove. Godinu dana nakon dolaska u tvornicu glazbenih snova, Aretha je izdala svoj debitantski album. I iako su joj na poslovnom planu cvjetale ruže, u privatnom životu nije imala previše sreće. Također, borila se s alkoholizmom veći dio svog života.

Privatni život obilježile su joj, među ostalim, i brojne propale veze, a prvi suprug Ted White, kriminalac i svodnik, za kojeg se udala sa svega 19 godina bio je i nasilan prema njoj. Par je tijekom braka dobio sina, no razvod je uslijedio nakon što je diva prijavila obiteljsko nasilje. On joj je pomogao financirati karijeru novcem koji je zarađivao od svojih prostitutki. Četvrtog sina rodila je Kenu Cunninghamu koji je bio njezin menadžer za turneje, no dugo se šuškalo kako ga je varala s Dennisom Edwardsom, članom slavnih The Temptationsa. Ken je jednom prilikom otkrio kako je Aretha sve svoje ljubavnike "tretirala kao sluge".

S drugim suprugom upoznao ju je sin Clarence, a radilo se o glumcu Glynnu Turmanu s kojim je u braku provela 6 godina, no već nakon 4 par je počeo živjeti odvojeno. Njihov je brak obilježila i tragedija kada je njezinog oca upucao lopov u njegovom domu, a Aretha je tada podredila sve brizi oko njega. Nakon što je 5 godina proveo u komi, njezin voljeni otac je preminuo. Nakon njegove smrti uslijedio je i razvod.

Pjevačica nije imala niti previše sreće s kolegicama i prijateljima, jer kako su otkrile njezine sestre, bila je jako ljubomorna na sve oko sebe, a njezin su privatni život obilježili brojni sukobi s kolegama. Iako se itekako trudila to sakriti, njezine sestre otkrile su kako je uvijek htjela biti jedinstvena te nije mogla podnijeti da je netko bolji od nje. 2012. godine zamjerila joj se i slavna Beyonce kada je Tinu Turner javno nazvala "kraljicom". Aretha nije skrivala koliko ju je to naljutilo pa joj je poručila kako se "zna tko ima pravo nositi titulu kraljice soula".

Kako stoji u nekim njezinim biografijama, pjevačica se u gotovo svim prilikama ponašala kao razmažena diva, a navodno je jednom prilikom ošamarila kolegicu Natalie Cole jer je pjesmu otpjevala poput nje. O svojoj navodnoj ljubomori prema kolegicama poput Whitney Houston i Diane Ross uvijek je kratko komentirala da "ne vidi na što bi trebala biti ljubomorna", čime je jasno davala do znanja što misli o njima.

Iako se nakon drugog propalog braka nikada više nije udavala, do 2012. godine bila je zaručena za biznismena Williema Wilkersona, no zaruke su raskinuli uz objašnjenje da je sve išlo prebrzo. Što god se pričalo, Arethu ćemo ipak prije svega pamtiti po brojnim hitovima koje nećemo tek tako zaboraviti.