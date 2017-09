Zdravko Čolić obara s nogu i danas. A u mladosti je bio jedan od najvećih zavodnika bivše države. Evo i zašto.

Kad je riječ o Zdravku Čoliću, on i u 66. godini života izgleda odlično. I danas su njegovi koncerti sinonim za leteće grudnjake, no nekad je zaista obarao s nogu sve žene. Na to su se danas prisjetili brojni njegovi obožavatelji i obožavateljice.

Naime, isplivala je fotografija iz prošlosti, kad je Čolić bio barem trideset godina mlađi. Pozirao je u golišavom izdanju, pokraj bazena, i pokazao zavidnu liniju. Sport je tada bio važan dio njegovog života, a tako je i danas. Stoga ne čudi što i u sedmom desetljeću života izgleda odlično.