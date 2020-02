Tatjana Jurić nedavno je otkrila kako je obnovila vezu s bivšim dečkom Ivanom Zubakom fotografijom na Instagramu.

Voditeljica Tatjana Jurić na 38. rođendan objavila je fotografiju s bivšim dečkom Ivanom Zubakom koji očito više nije bivši.

"Hvala svimaaaa na čestitkama za moj 38-miii! Točno tako se osjećam, volim svoje godine. Nazdravit ćemo vam svima večeras! Puse svima, hvala vaaaaaam", napisala je tada Jurić na Instagramu pored njihove zajedničke fotografije iz romantične Venecije.

Obožavatelji i brojni poznati odmah su joj čestitali i rođendan i obnovu ljubavi, a čini se kako se par nije samo pomirio, već i zaručio!

Naime, voditeljica je nedavno na društvenim mrežama objavila forografiju s pjevačicom Ninom Badrić iz radijskog etera, a na njezinoj ruci sjaji prsten koji bez sumnje izgleda kao zaručnički.

Osim toga, nakon što je Tatjana Nini predložila da izabere između dvije svoje pjesme "Rekao si" te "Dani i godine", Nina je prokomentirala "za buduće mladence", nakon čega se Tatjana samo slatko nasmijala.

Podsjetimo, Tatjana Jurić i Ivan Zubak vezu su započeli 2016. godine, no dvije godine kasnije svatko je krenuo svojim putem. Prekid nisu htjeli komentirati, no on sada više niti nije bitan, jer je očito kako ova ljubavna priča ima sretan kraj.

Čestitamo!