Žanamari Perčić na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira na bijesnom motociklu u ružičastom kupaćem kostimu s tanga-gaćicama.

Pjevačica Žanamari Perčić godinama ponosno nosi titulu jedne od najseksi Hrvatica, koju je itekako opravdala svojom novom fotografijom na Instagramu.

Žanamari je pozirala u ružičastom badiću s tangama na velikom motociklu, a prizor je njezine pratitelje bacio u trans.

"Hoćeš li me provozat?", "Kakvo tijelo", "Super ti stoji", "Najzgodnija žena na Balkanu", redali su se komplimenti uz brojna srca, emotikone vatrice i zaljubljene smajliće.

Žanamari je velika ljubiteljica tjelovježbe i poznato je da svaki slobodni trenutak voli provoditi u teretani, pa ne čudi da je svoje tijelo dovela do savršenstva.

"Pa, zapravo, ja ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi tog nekog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim ili da liječim komplekse, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u gym, nakon ta tri sata se napokon osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom za IN Magazin.

