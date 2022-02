Žanamari je za IN Magazin otkrila svoje male tajne idealne figure, a priznala je da i ona ima celulit.

Pjevačica Žanamari nosi titulu najzanosnije Hrvatice, a svaka njezina objava na društvenim mrežama izaziva lavinu reakcija.

Često je hvale da ima savršene proporcije, pa se ekipa IN Magazina s njom uputila u teretanu gdje im je otkrila svoje male tajne idealne figure. Koje su joj omiljene vježbe, što je na njezinom meniju i zašto nema problem priznati da i ona ima celulit, ispričala je Davoru Gariću.

"Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kao odem u teretanu se nakon 3 sata osjećam izbalansirano", kazala je Žanamari.

Otkrila je i što se nalazi na njezinu dnevnom meniju.

"Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti", ispričala je.

A ima li i Žanamari celulita?

"Naravno da imam celulita, pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in", poručila je.

Od omiljenih vježbi za guzu izdvaja ih sve i kaže da tom dijelu tijela svaki dan posvećuje pažnju.

Riješila je i jednu vječnu dilemu - što žene više privlači, pločice ili pivski trbuh?

"Mislim da sve ovisi o fazi u kojoj je neka žena, ja sam u fazi da volim pločice i to što veće to bolje", priznala je Žanamari.

Prokomentirala je i seksi novogodišnji video sa suprugom koji je na društvenim mrežama izazvao budu komentara,

"Mislim da nema ništa loše u tome da se muž i žena malo opuste i zaplešu", smatra.

Cijeli prilog sa Žanamari pogledajte u videu.

