Winona Ryder progovorila je o neugodnom iskustvu koje je uslijedilo nakon što se proslavila ulogom u filmu "Bubimir".

Filmska zvijezda Winona Ryder, poznata i kao Lydia Deetz iz kultnog filma 'Bubimir' progovorila je o zlostavljaju od strane vršnjaka koje je doživjela nakon što se pojavila u filmu. 'Bubimir' joj je donio slavu, ali i neugodnosti od strane vršnjaka. Winona je, naime, nakon uloge često bila na meti vršnjačkog nasilja.

"Sjećam se kako sam razmišljala: Ovo je najbolji film, to će stvari u školi učiniti boljima. Ipak to je sve pogoršalo, prozvali su me vješticom", rekla je Ryder.

Glumica, međutim, nije dopustila da joj se približe oni koji je ne vole. U to vrijeme, imala je i druge velike uloge te joj je dodijeljena nagrada Zlatni globus za ulogu u filmu 'Doba nevinosti', piše Time. Ispostavilo se da ju je uloga koja ju je proslavila u stvarnom životu zapravo progonila.