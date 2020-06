Amanda Holden poznata je javnosti kao jedna od sudaca u showu "Britain's Got Talent".

Voditeljica Amanda Holden (49) često uveseljava javnost svojim modnim kombinacijama, a ni njezina posljednja nije razočarala.

Amanda je u srijedu izašla iz studija radija Heart FM koji se nalazi u središtu Londona s velikim smiješkom na licu. Zadovoljni su bili i prolaznici koji su zamijetili voditeljicu u dugoj, pripijenoj haljini ispod koje nije imala grudnjak, pa su joj se nazirale bradavice. No Holden je srećom imala veliki kišobran u duginim bojama i njime se zaštitila od kiše.

Inače, Amanda je poznata javnosti kao jedna od sudaca u showu "Britain's Got Talent", a mnogi su ju kritizirali zbog psovanja. Voditeljica je objasnila da je to dio njezinog performansa. "Iako sam jako otvorena osoba i većinu vremena sam u potpunosti svoja, to je lažna okolnost kada sjediš za stolom i sudiš. Veoma sam svjesna sebe i što bih trebala reći sljedeće", ispričala je.

Holden je od 2008. u braku s glazbenikom Chrisom Hughesom (66) te imaju kćeri Alexu (14) i Hollie (8).