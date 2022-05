Vlatka Pokos na Instagramu je otkrila gdje provodi ljeta u Hrvatskoj, pa je ispričala što joj se dogodilo tijekom nedavnog boravka kada je posjetila Hitnu pomoć.

Bivša televizijska voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos na Instagramu se javila sa Čiova koje je nedavno posjetila, a otkrila je da tamo najradije ljetuje.

Uz svoju fotografiju ispričala je i što joj se dogodilo kada je zadnji put bila tamo i zašto posebno voli Dalmatince.

"Na mome najdražem malenom otoku sreće i ljubavi, Čiovu, gdje provodim ljeta već dugi niz godina, ljudi me obasipaju s toliko topline i ljubavi da to moram podijeliti sa svijetom! Prilikom nedavnog boravka, posjetila sam Hitnu pomoć u Trogiru (sve je u redu) i ovim putem želim zahvaliti svima na toplini i moram reći, oduševljenju, kojim su me dočekali! Nisam dugo bila u Hrvatskoj i nekako mislim da su me ljudi zaboravili, ili da mlađi ne znaju tko sam, ali ne, nisu! I hvala im svima na tome. Ja sve ljude volim, ali posebno moje Dalmatince i oni to znaju. I nigdje nisam toliko sretna kao u Dalmaciji. Nigdje na cijelome ovome svijetu! Najviše volim kad kažu 'naša Vlatka'", napisala je, a pratitelje je oduševio i status i fotka.

"Draga Vlatka, dođi nam opet", "Bravo, veliki pozdrav Vlatka. Uvijek je bilo i bit će dobrih ljudi", "Predivna", "Prirodno lijepa", "Jedna od rijetkih koja je predivna bez ikakvih filtera", "Izgledaš prekrasno", "Mila naša", neki su od brojnih komentara koje je dobila, a iste reakcije izazvala je i drugim fotkama s Čiova koje je objavila.

Vlatka se nedavno na svojem Instagramu prisjetila i kako je izgledala na početku karijere, a objavila je fotografiju iz 1994. godine na kojoj je potpuno gola.

Pokos inače već neko vrijeme živi u Kanadi, a ove godine se vratila u Hrvatsku zbog showa "Ples sa zvijezdama" iz kojeg je, nažalost, ispala prva.

