Viktorija Rađa na Instagramu je objavila post kojim se oprostila od ''Plesa sa zvijezdama'' i plesnog partnera Marka Mrkića.

Viktorija Rađa oprostila se od showa "Ples sa zvijezdama" na svom profilu na Instagramu gdje je podijelila emotivnu objavu posvećenu svom plesnom partneru Marku Mrkiću s kojim je dogurala do samog finala.

"Kažu boksači da ti je kad uđeš u ring najbolji prijatelj na svitu onaj kojeg tribaš napast jer samo on razumi kako se osjećaš u tom trenutku. Tako je Marko bio moj najbolji prijatelj u ovih 12 emisija (ajme, plesali smo svih 12, do kraja, još ne virujem). Samo on razumije svaku emociju koju sam doživila; svaki strah, svaku nesigurnost, svaki žulj, ali i svaki uspjeh i svaku sreću. Dobila sam najboljeg mentora, super osobu ali i prijateja za cijeli život. Jer kad s nekim prođeš ovako iskustvo, onda je to stvarno veza za cijeli život. Marko, hvala ti za sve, a najviše ti hvala za tebe. Malo sam previše emotivna danas. Mislim i inače, al’ danas....ne znam", napisala je Viktorija.

Pune emocija bile su i njihove izvedbe u finalu koje su oduševile žiri i publiku, ali nažalost ne dovoljno za pobjedu.