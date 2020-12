Viktorija Đonlić Rađa na Instagramu je pokazala crvenu ružu koju je dobila od svog supruga Dine i tako pokazala njegovu romantičnu stranu koja je tu i nakon 19 godina braka.

Naš poznati domaći par Viktorija i Dino Rađa u sretnom su braku već 19 godina, a da je njihova ljubav jaka kao i prvog dana često se možemo uvjeriti u njihovim objavama na društvenim mrežama.

Jedan takav trenutak pun romantike Viktorija je podijelila na u Instagram priči i pohvalila crvenom ružom koju je dobila od supruga na poklon.

"Često se tako zapitam, čime sam ja sve to zaslužila", napisala je Viktorija uz objavljenu fotografiju.

Supružnici Rađa vjenčali su prije 19 godina na brodu u jednom zaljevu kod Korčule, a nakon što se jednom drugom zavjetovali, proslavili su to skokom u more. Upoznali su se 1995. godine u jednom poznatom zagrebačkom restoranu, a Viktorija je već tada imala titulu Miss Dalmacije te je s menadžerom Zoranom Škugorom taman krenula u pohod na domaće glazbene ljestvice.

"Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na brodu i nitko nije znao da ćemo se vjenčati. I skiperu smo na pola kanala rekli da idemo u Korčuli oženiti se pa nas je pitao jesmo li normalni. Nakon uzimam, svi smo sletili u more, to je bilo genijalno i baš drugačije. Nakon toga smo nazvali roditelje i rekli 'e znate što ima novo, mi se vjenčali", izjavila je bila Viktorija za IN Magazin.

2003. godine postali su roditelji sina Roka, a 2008. godine rodio im se i drugi sin Niko.