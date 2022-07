Victoria Beckham je na svom profilu na Instagramu objavila prvu fotografiju iz Hrvatske, a iskoristila ju je i kao vijest da se pridružila još jednoj popularnoj društvenoj mreži.

Victoria Beckham uživa na obiteljskom odmoru na otoku Lopudu pokraj Dubrovnika, a nakon što su paparazzi snimili nju, supruga Davida, kćer Harper i sina Cruza, sada se i sama oglasila na društvenim mrežama.

Naime, nakon što je najavila kako će se pridružiti TikToku, 48-godišnja Victoria objavila je vijest da je to stvarno učinila i to putem svog profila na Instagramu gdje je objavila fotografiju iz Hrvatske. Na njoj pozira u ljetnom izdanju, a u pozadini se vide more i otoci.

"Vrag radi brzo, ali ja radim još brže!", napisala je Victoria uz fotografiju.

Obitelj Beckham je za odmor odabrala luksuzni resort na otoku Lopudu, u kojem cijena najma po danu iznosi deset tisuća eura za deset osoba, a cijena jednog noćenja iznosi oko 1400 eura.

Luksuzni kompleks u kojem boravi slavni par smješten je u nekadašnjem franjevačkom samostanu koji je obnovila grofica Francesca von Habsburg i pretvorila ga u muzej s elegantnim boutique hotelom i duhovnim utočištem 21. stoljeća zajedno s crkvom, zvonikom i romanesknim klaustrom, a u sklopu kompleksa nalazi se i Sveti vrt.

Slovi kao jedna od najluksuznijih destinacija na Jadranu, a gostima su na raspolaganju concierge i privatni kuhar.

Beckhami će tako za odmor u Hrvatskoj izdvojiti pozamašnu svotu, a ne sumnjamo kako će njihovo ljetovanje itekako doprinijeti razvoju našeg turizma i samog resorta u kojem noće.

