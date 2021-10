Victoria Beckham gostovala je u emisiji "Good morning, America", a pokazala je nešto drugačiji izgled za koji svi kažu da su zaslužni fileri.

Victoria Beckham se nakon Toma Cruisea i Madonne našla na meti hejtera zbog promjena na svojem licu. Naime, Posh Spice se nedavno pojavila u showu "Good morning, America" kako bi promovirala svoje nove kozmetičke proizvode, no sve je palo u drugi plan zbog njezina izgleda.

Čini se kako je i Victoria otišla pod nož, a njezin pomalo neobičan izgled iznenadio je brojne njezine fanove. "Što joj se dogodilo s licem?", "Što je to napravila od sebe", "Molim te, prestani koristiti filere za usne",

"Volim inače Victoriju, ali ovo što je učinila je strašno", samo su neki od komentara na društvenim mrežama. Svi su složni u tome da izgleda potpuno neprirodno.

Tijekom gostovanja u emisiji otkrila je da se sa suprugom i bivšim nogometašem Davidom Beckhamom slaže odlično te da je David nevjerojatno divan otac i suprug.

Bivša pjevačica i članica nekoć najpopularnije grupe na svijetu očito poput brojnih drugih kolega svim silama želi zadržati mladenački izgled, a zbog toga se podvrgnula estetskih zahvatima, s kojima je pretjerala. Posljednjih dana obožavatelje su na jednak način šokirali Tom Cruise i Madonna.

Thank you for having me @GMA! 💕 https://t.co/XAf4gFJSup