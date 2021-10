Madonnu su snimili na ulicama New Yorka, a do izražaja je najviše došlo njezino lice, na kojem se vide posljedice brojnih estetskih zahvata.

Legendarna pjevačica i pop-kraljica Madonna pojavila se na ulicama New Yorka, gdje je održala pravi show svojim vjernim obožavateljima, koji ju u posljednje vrijeme najčešće imaju priliku vidjeti tek na društvenim mrežama, dok se u javnosti sve rjeđe pojavljuje.

A čini se da postoji itekako velika razlika između njezinih paparazzo fotografija i onih koje sama objavljuje na društvenim mrežama, a za koje očigledno koristi fotošop i niz različitih filtera kako bi postigla mladoliki izgled.

63-godišnja Madonna snimljena je nakon koncerta u jednom popularnom restoranu, a onda se otputila do obližnje crkve, kamo je predvodila kolonu obožavatelja pjevajući svoj hit "Like a Prayer". Do izražaja je najviše došlo njezino lice, na kojem se jasno vide tragovi estetskih zahvata koje teško može sakriti, osim na Instagramu, gdje je objavila uređene fotografije.

Ponašanje slavne pjevačice u posljednje vrijeme mnoge čudi i šokira, naročito nakon gostovanja u showu popularnog voditelja Jimmyja Kimmela, u kojem je promovirala svoj koncertni film "Madame X". Madonna je, naime, pred kamere stigla u ultrakratkoj haljini, a u jednom trenutku je ustala iz fotelje te se bacila preko voditeljeva stola.

On u tom trenutku nije znao što točno napraviti pa ju je pokušao pokriti svojim sakoom, no onda je ona podigla suknjicu i pokazala malo i previše gledateljima. Priznala je i da obožava opijate, a bez dlake na jeziku je komentirala još nekoliko detalja iz svog života.

Nakon emisije mnogi su komentirali da je pjevačica pretjerala. "Ipak je previše ovo gledati", "Madonna očito želi biti zauvijek mlada, no ne ide joj", "Ne mogu zaključiti sviđa li mi se ovo ili ne", "Nije uopće bila smiješna", "Jasno mi je da ljudi rade što sami žele, ali ovo je odvratno", samo su neki od komentara ispod videa koji je objavljen na društvenim mrežama.