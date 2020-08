Vedrana Linardić istaknula je da joj je zadovoljstvo raditi s djecom, ali i da nekad prihvati neku manekensku ponudu.

Bivša manekenka Vedrana Linardić (35) progovorila je o svojoj sadašnjoj karijeri odgajateljice u vrtiću i bivšim vezama.

"Djeca su posebna bića i raditi s njima je zadovoljstvo. Mene to ispunjava i taj osjećaj mi je najvažniji, da s osmijehom odlazim na posao", istaknula je Vedrana za magazin Story.

Otkrila je i koja je razlika u financijskom smislu kada se uspoređuje manekenstvo i posao odgajatelja. "Manekenstvo sam uvijek doživljavala kao hobi i izvrstan izvor zarade da si mogu priuštiti i uštediti za sve ono što volim i želim pa i danas prihvatim poneku ponudu, tako da sam zadovoljna. Rad u prosvjeti premalo je plaćen, definitivno je i nadam se da će se to u dogledno vrijeme promijeniti", pojasnila je Linardić.

Vedrana, koja se često nalazi na listama najljepših Hrvatica, trenutačno ne ljubi nikoga, no dodaje kako će i obitelj sigurno doći uskoro u njezinu životu. "Istina, soliram i tip sam osobe koja se trudi iz trenutačne situacije izvući najbolje pa radim na sebi dok ne dođe onaj koji treba. Ali svakako sam tip od veza i mislim da nema ništa ljepše nego biti zaljubljen i voljeti", ispričala bivša manekenka.

Linardić se dotaknula i svojih bivših veza s nogometašem Vedranom Ćorlukom i vaterpolistom Ivanom Capanom. "Život me stalno uči i daje iznova lekcije, kao što me i blagoslivlja divnim osobama, a takva su i njih dvojica. Zahvalna sam na svemu što sam imala i imam, sve je to život", rekla je Vedrana.

Inače, za sebe kaže da je veliki gurman i da se bavi sportom te da je za nju dijeta smrt. Ističe i da ima sreću što joj se ne hvataju suvišni kilogrami.