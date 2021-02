Buba Corelli uhićen je u Sarajevu i u policijskim prostorijama čeka izlazak pred tužitelja.

Nakon što je u regiji odjeknula vijest da su popularni bosanskohercegovački reper Buba Corelli i njegov rođak bili meta napadača vatrenim oružjem, stiže vijest i o njegovu uhićenju.

"Uhićenje se dogodilo u 22:55, dvije su osobe uhićene", izjavio je za Dnevni avaz Mirza Hadžiabdić iz MUP-a KS, iz kojeg je također potvrđeno da su osobe ozlijeđene u tučnjavi, a ne u pucnjavi vatrenim oružjem.

Dnevni avaz prenosi da je Corelli uhićen u Ljubljanskoj ulici, gdje je zatečen u svom vozilu, a tereti ga se za izazivanje opće opasnosti, nošenje oružja i nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Potraga za još jednom osobom koja je sudjelovala u incidentu još uvijek traje. Popularni reper trenutačno se nalazi u policiji i čeka izlazak pred tužitelja.

Nakon vijesti da je sudjelovao u pucnjavi za Dnevni avaz izjavio je kako se slučajno našao na mjestu događaja.

"Povodom današnjeg incidenta koji se dogodio došlo je do spominjanja mog imena. Ja, Amar Hodžić, našao sam se u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu i nikako nisam povezan s nemilim događajem", izjavio je.

Inače, Buba Corelli osuđen je prije nekoliko godina na kaznu zatvora zbog neovlaštene prodaje narkotika, točnije sud ga je proglasio krivim za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Bubu i njegova kolegu Almira Bozaliju teretilo se da su u razdoblju od prosinca 2014. godine do lipnja 2015. godine kao članovi organizirane grupe nabavljali i prodavali opojnu drogu hašiš, amfetamin i kanabis na području Kantona Sarajevo. Drogu su čuvali u stanovima, poslovnim prostorima, kućama i automobilima te je prodavali na ulici.

Buba se za isto djelo već našao u pritvoru, i to od lipnja 2015. do veljače 2016. godine, a u izrečenu kaznu zatvora bit će uračunato i to vrijeme. Postoji mogućnost i da umjesto odlaska u zatvor Buba plati novčanu kaznu i tako spasi vlastitu slobodu.

Buba Corelli glazbenu je karijeru započeo 2011. godine, a hitovi "Kamikaza", "Zove Vienna", "Balenciaga" i "Sporije" najslušaniji su među mlađom populacijom. U to smo se mogli uvjeriti i prije dvije godine na Rujanfestu u Zagrebu, gdje je publika s njim i Jala Bratom pjevala uglas svaku pjesmu, od riječi do riječi.