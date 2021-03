Na brata Bube Corellija pucao je nepoznati napadač u petak navečer, a policija intenzivno traga za njim. Reperov brat lakše je ozlijeđen.

Popularni bosanskohercegovački reper Buba Corelli uhićen je prije mjesec dana zbog pucnjave u kojoj je dvoje bilo ozlijeđeno, a Dnevni Avaz sada javlja kako je ranjen njegov brat Renato Mikac. Tamošnja policija javlja kako su Renata Mikca upucali u leđa u naselju Alipašino Polje u petak navečer te su ga lakše ozlijedili. Napadač je pobjegao, a policija intenzivno traga za njim.

Inače, Buba Corelli osuđen je prije nekoliko godina na kaznu zatvora zbog neovlaštene prodaje narkotika, točnije sud ga je proglasio krivim za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Bubu i njegova kolegu Almira Bozaliju teretilo se da su u razdoblju od prosinca 2014. godine do lipnja 2015. godine kao članovi organizirane grupe nabavljali i prodavali opojnu drogu hašiš, amfetamin i kanabis na području Kantona Sarajevo. Drogu su čuvali u stanovima, poslovnim prostorima, kućama i automobilima te je prodavali na ulici.

Buba se za isto djelo već našao u pritvoru, i to od lipnja 2015. do veljače 2016. godine, a u izrečenu kaznu zatvora bit će uračunato i to vrijeme. Postoji mogućnost i da umjesto odlaska u zatvor Buba plati novčanu kaznu i tako spasi vlastitu slobodu.

Buba Corelli glazbenu je karijeru započeo 2011. godine, a hitovi "Kamikaza", "Zove Vienna", "Balenciaga" i "Sporije" najslušaniji su među mlađom populacijom. U to smo se mogli uvjeriti i prije dvije godine na Rujanfestu u Zagrebu, gdje je publika s njim i Jala Bratom pjevala uglas svaku pjesmu, od riječi do riječi.