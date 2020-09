Vrijeme izolacije Tyra Banks je provela u društvu 4-godišnjeg sina Yorka kojeg je dobila u vezi s Erikom Aslom te svojim dečkom, a nedavno se vratila na posao.

Američka glumica i televizijska zvijezda Tyra Banks svojedobno je bila i jedan od najpoznatijih top-modela, a danas živi puno opuštenijim životom. Prošloga je tjedna dobila brojne kritike na račun svoje uloge voditeljice u američkoj verziji showa "Ples sa zvijezdama", no Tyru to nimalo ne brine.

Početak vikenda provela je u društvu svog dečka Louisa Belangera-Martina, a 46-godišnja manekenka izgledala je gotovo neprepoznatljivo. Preko lica je imala zaštitnu masku, a u šetnju je izašla s maramom preko kose i u ležernoj trenirci.

Vrijeme izolacije Banks je provela u društvu 4-godišnjeg sina Yorka kojeg je dobila u vezi s Erikom Aslom te svojim dečkom, a nedavno se vratila na posao.

46-godišnja Tyra bila je jedna od it manekenki 90-ih godina bez koje revije najslavnijih dizajnera nisu prolazile, snimala je filmove, spotove i naslovnice časopisa. Danas, iako je još uvijek aktivna i bavi se voditeljskim poslom, živi drugačijim životom i tempom, a u medijima voli promicati prirodnu ljepotu i izgled bez teške šminke. Fotografi je često ulove upravo u takvom izdanju, no bivšoj manekenki to ne smeta.