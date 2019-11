Tyler Cameron još nedavno je ljubovao s Gigi Hadid, no zanimljiva mu je postala starleta i najbolja prija

Manekenka Gigi Hadid i model Tyler Cameron početkom listopada prekinuli su ljubavnu vezu nakon samo dva zajednička mjeseca.

Par je u javnosti prvi put zajedno viđen u kolovozu ove godine, a sve donedavno bili su nerazdvojni, usredotočeni jedno na drugo kao da nitko drugi osim njih ne postoji na cijelom svijetu. Njima bliski izvori potvrđivali su medijima kako je par zaista zaljubljen te da je Gigi opčinjena njime.

No vijest o prekidu potvrdio je sam Tyler, koji je izjavio za E! kako mu je Gigi samo prijateljica. "Družili smo se neko vrijeme, ona mi je prijateljica. Trenutačno je u Parizu, odrađuje neke poslove i to radi super" izjavio je, no nije stao na tome. "U ovom trenutku nisam zaljubljen ni u koga. Zaljubljen sam u samog sebe", objasnio je Tyler.

Ipak, nekoliko tjedana kasnije viđen je u društvu najbolje prijateljice milijarderke Kylie Jenner, plavokose Anastasije Stassie Karanikolaou i to na košarkaškoj utakmici gdje su očito koketirali jedno s drugim. Nekoliko dana kasnije s Kendall i Kylie Jenner viđen su na još jednoj utakmici, no ovoga puta onoj američkog nogometa.

"Taylor je bio vidno uzbuđen zbog Stassie te čitavo vrijeme nije skidao osmijeh s lica", otkrio je jedan od očevidaca. Društvo je kasnije otišlo u jedan noćni klub, a tamo se atmosfera između glavnih aktera dodatno užarila.

"Plesali su i nisu se odvajali jedno od drugoga. Pao je i poljubac, a svemu je prethodilo dopisivanje od nekoliko dana. Tyler će u Los Angelesu biti naredna 2 mjeseca i želi se družiti s njom, sviđa mu se. Zasad ne želi ništa ozbiljno, no tko zna", otkrio je drugo upućeniji izvor.

Zanimljivo, Kendall Jenner najbolja je prijateljica Gigi Hadid, dok je Stassie dugogodišnja bliska prijateljica obitelji.

Plavokosa starleta tako je i stekla milijune obožavatelje, kao i brojnim plastičnim operacijama kojima je u potpunosti transformirala, baš poput svoje najbolje prijateljice. A s milijunima obožavatelja stigli su i milijuni na računu preko raznih poslovnih suradnji te očito brojni udvarači.

Navodni par nije se službeno oglašavao u vezi glasina.