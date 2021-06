Twitter su preplavile usporedne fotografije Damiana Davida i princeze Diane, pogledajte što im je zajedničko.

Ni deset dana nakon Eurosonga, ne prestaje se pričati o frontmenu talijanskog benda Maneskin koji je pobijedio na natjecanju, 22-godišnjem Damianu Davidu.

Svojim rokerskim šarmom i vatrenim nastupom zaludio je žene diljem svijeta, a sada je svoje mnogobrojne obožavatelje podsjetio i na jednu slavnu princezu.

Twitter su preplavile usporedbe Damiana i Lady Diane, a se na prvu možda čini kako među njima nema nikakve sličnosti, čini se da ipak imaju neke zajedničke točke.

Sve je krenulo kada je jedan tviteraš primijetio da imaju isti stil te je objavio njihovu usporednu fotku na kojoj oboje nose biserni nakit, imaju crnu olovku oko očiju i sličnu frizuru.

"Damiano je isti Lady Diana?" napisao je u objavi, a uslijedila lavina tvitova u tom stilu i sličnost je zbilja uočljiva. Pogledajte i sami.

Could I do this all night long? Yes pic.twitter.com/YXKx2rg1Ly