Jude Law uspješno se transformirao u ulogu mladog pape Pija XIII.

Golišave fotografije glumca Judea Lawa sa seta snimanje serije "The New Pope" izazvale su veliko zanimanje javnosti, kao i cjelokupna glumčeva transformacija za potrebe snimanja serije.

46-godišnji se glumac za ulogu mladog pape Lennyja Belarda, odnosno Pija XIII., isklesao u teretani i pokazao mišiće u bijelim minijaturnim kupaćima, u izdanju u kakvu ga nismo navikli često vidjeti.

Jude je svoju smeđu kosu, za koju se šuškalo da ju je presadio, prošarao sijedim pramenovima, a tetovaže na rukama dobro prikrio.

Jedna od njih sastoji se od stihova pjesme slavnih Beatlesa "You came along to turn on everything, Sexy Sade" koju je posvetio svojoj prvoj supruzi. Uz to je tetovirao i šarenu piramidu. Na drugoj ruci ima istetoviranog Rorschachova leptira, svoje inicijale i mrave.

Jude u seriji glumi Lennyja Belarda, koji je postao prvi američki papa u povijesti i uzeo je ime Pio XIII. Glumac se u ulozi pape našao u prvoj sezoni serije "The Young Pope", snimljenoj 2016. godine.

Prema pisanju Varietyja, limitirana serija "The New Pope" prikazivat će svijet modernog papinstva.